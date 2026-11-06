Las condiciones meteorológicas en México estarán marcadas por el avance del sistema frontal número 4, una masa de aire frío y la presencia de vaguadas en altura, factores que favorecerán lluvias de distinta intensidad en varias regiones del país durante este sábado 7 de noviembre.

Lluvias en México este sábado 7 de noviembre

Para el sábado, el frente frío 4 reforzado se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México. Su interacción con un canal de baja presión en el sureste, las vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionará las precipitaciones más intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se pronostican Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

Asimismo, se esperan Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua y Chiapas.

En Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Guerrero se prevén Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Mientras tanto, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán Intervalos de chubascos.

Durango, Zacatecas y Guanajuato registrarán Lluvias aisladas.

Temperatura en México este sábado 7 de noviembre

Se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían alcanzar entre 30 y 35 °C.

Durante la madrugada, las temperaturas mínimas podrían descender de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se esperan valores de 0 a 5 °C en zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento y oleaje en México este sábado 7 de noviembre

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila registrarán rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h.

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El oleaje podría alcanzar alturas de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.

Clima en CDMX y Edomex este sábado 7 de noviembre

La CDMX tendrá temperaturas mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 23 a 25 °C.

En Toluca se esperan valores de 3 a 5 °C como mínima y de 20 a 22 °C como máxima.

El viento de componente norte tendrá velocidades de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h.