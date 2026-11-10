La entrega de la oficina que ocupó Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó después de que venciera el plazo establecido para cumplir con este trámite administrativo.

Así lo confirmó la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, quien informó que la exconsejera presidenta presentó las actas correspondientes, aunque fuera del periodo previsto.

¿Qué pasó con las actas de Taddei? El INE tuvo que avisar al OIC

Durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por otros siete consejeros electorales, Cruz explicó que, al concluir el plazo sin que se hubiera formalizado la entrega, notificó al Órgano Interno de Control (OIC) para informar sobre el incumplimiento y solicitar que se diera seguimiento al procedimiento.

Guadalupe Taddei entregó fuera de plazo las actas de su oficina en el @INEMexico



Blanca Cruz, presidenta provisional, informó que la exfuncionaria no acudió personalmente pic.twitter.com/e056fRJENc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 10, 2026

La consejera detalló que, posteriormente, las áreas correspondientes le notificaron que la exfuncionaria ya había presentado por escrito las actas de entrega-recepción.

“Nosotros tuvimos que avisar al OIC de este plazo, de que ya había finalizado, solicitar a las áreas la entrega y, con posterioridad, nos informaron que ya había entregado por escrito las actas de entrega la persona de la funcionaria saliente”, explicó.

Guadalupe Taddei realizó la entrega después del plazo

Al ser cuestionada sobre si Guadalupe Taddei había realizado el trámite personalmente o mediante un representante, Blanca Cruz precisó que las actas fueron entregadas físicamente por la propia exconsejera presidenta, pero después de que concluyera el periodo establecido.

“Se entregaron físicamente ya las actas por parte de ella, después de este plazo”, respondió la presidenta provisional del INE.

OIC tendrá a su cargo el procedimiento de entrega-recepción

Blanca Cruz señaló que el proceso todavía continúa y que ahora corresponde al Órgano Interno de Control dar seguimiento conforme a sus atribuciones.

La presidenta provisional recordó que la obligación de entregar la documentación correspondía a Guadalupe Taddei, en su calidad de funcionaria saliente, mientras que a ella le corresponde recibirla conforme a los procedimientos establecidos por la normativa del instituto.

“Esto ya está, digamos, en competencia del propio Órgano Interno de Control, porque la ex funcionaria era la que tenía la obligación de entregar y, en su caso, su servidora, de recibir conforme al procedimiento que nos va marcando (la ley)”, apuntó.

De esta manera, aunque las actas de entrega-recepción ya fueron presentadas, el procedimiento administrativo no se considera concluido.