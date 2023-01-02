Inician funerales del papa emérito Benedicto XVI en el Vaticano

Los restos del Papa emérito Benedicto XVI fueron trasladados desde el Monasterio Mater Ecclesiae, en la Basílica del Vaticano, hasta el Altar de la Confesión. Los funerales terminarán el próximo jueves con un funeral solemne.

El papa emérito Benedicto 16 fallecido el 31 de diciembre a los 95 años será despedido esta semana en capilla ardiente por tres días y un funeral solemne en la plaza de San Pedro del Vaticano.

La capilla ardiente con los restos del pontífice ya están en la Basílica de San Pedro, donde se espera una afluencia de 50 a 60 mil personas que pasen por ella hasta el próximo miércoles para despedirse de Joseph Ratzinger en el altar de la confesión, exactamente igual que ocurrió con ocasión de los funerales de Juan Pablo II.

Los primeros en entrar fueron el presidente italiano, Sergio Mattarella, seguido de la primera ministra, Giorgia Meloni.

El primer grupo, al abrir la puerta, recorrió rápidamente la nave de la Basílica vaticana hasta el centro de San Pedro, donde sobre el catafalco cubierto de terciopelo ocre está colocado el cuerpo del Papa emérito Benedicto XVI.

Vestimenta del papa emérito Benedicto XVI

Viste ornamentos litúrgicos rojos, mitra blanca, zapatos negros, sin palio ni cruz pastoral. Entre sus dedos entrelazados, un rosario.

El funeral será presidido por el Papa Francisco

El funeral será presidido por el Papa Francisco y se celebrará en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 5 de enero a las 9:30 de la mañana hora local.

Esta será la primera vez en la historia en la que un papá presida el funeral de su inmediato predecesor.

No se celebrará funeral de estado

La otra gran diferencia con la muerte de un papa regente es que el próximo día 5 no se celebrará un funeral de estado. Las únicas delegaciones invitadas en ese sentido han sido la alemana por la nacionalidad del pontífice y la italiana, por el vínculo que existe entre el Vaticano y el país que lo acoge.

Pero los jefes de estado o presidentes del gobierno que viajen a Roma para despedir a Ratzinger lo harán por voluntad propia.

Benedicto 16 renunció en 2013 en una histórica imprevista decisión después de 8 años de pontificado la intención es que sea una despedida solemne pero sobria a petición de del difunto.

Al final de la celebración eucarística del jueves el ataúd del Papa emérito Benedicto XVI será llevado a la Basílica de San Pedro y luego a las grutas del Vaticano para su entierro el lugar elegido por Benedicto 16 para ser enterrado es la cripta situado baja la Basílica vaticano dónde reposan otros papas.

