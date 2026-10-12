Declaran culpable a Gabriel “N” por abuso sexual contra su hija Dafne, joven que murió en un campamento militar en Tamaulipas

Después de más de siete años desde la denuncia, un juez declaró culpable a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado contra su hija, Dafne Zapata. La resolución se dio a conocer este lunes en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas, tras dos meses de audiencias y desahogo de pruebas.

El caso comenzó en 2019, cuando Alejandra Quintos, madre de la adolescente, presentó la denuncia. La acusación se formuló inicialmente por violación equiparada, pero durante el proceso el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

¿Por qué declararon culpable a Gabriel “N” en Tamaulipas?

El juez analizó las pruebas presentadas durante el juicio antes de emitir el fallo condenatorio.

La resolución llegó después de una audiencia celebrada el viernes 9 de octubre, en la que se esperaba conocer el resultado, pero que terminó sin una decisión.

Al concluir la sesión de este lunes, Gabriel “N” anunció que apelará el fallo. El acusado cuestionó la actuación del juez, a quien calificó de “inexperto”, y señaló que tenía hasta el 16 de octubre para presentar su recurso.

La apelación deberá ser revisada por magistrados en una segunda instancia.