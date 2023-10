“Vivimos un infierno, me aviento sobre mis hijas para protegerlas": Galia Sopher mexicana en Israel

Este lunes, los ataques aéreos de Israel han alcanzado un campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza y de acuerdo con los informes se estiman varias víctimas; el ataque de este lunes ocurrió cuando Israel lanzó una campaña aérea contra objetivos en Gaza después de un ataque de Hamás que comenzó el sábado pasado.

En medio de esta confrontación violenta, entre Israel y el grupo Hamás, hay mexicanos que viven la situación desde Israel; como el caso de Galia Sopher, quien ya tiene 10 años viviendo en ese país y relata lo que ha vivido en las últimas horas.

Asegura que físicamente ella y su familia están bien, pero “emocionalmente no, venimos viviendo un infierno que no se lo deseo a nadie, ha sido muy estresante, mucho miedo, mucho enojo y muchas cosas que no se pueden poner en palabras”.

Galia Sopher, es mexicana y relató al noticiero de Hechos AM como está viviendo los enfrentamientos, actualmente se encuentra en hotel con su familia y otras personas.

Indicó que toda la zona aledaña a Gaza está siendo desalojada, les han llevado ropa, juguetes para niños, comida, “pero el dolor es mucho por todo lo que está pasando”.

התחלנו. ישראל תנצח 🇮🇱 pic.twitter.com/tCwDLXkyaY — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Sobre si ella abordará el avión mexicano que esta mañana saldrá hacia Israel para sacar a los mexicanos que así lo requieran, dijo que no lo hará porque su casa está allá.

La mujer dijo que está en Israelcon su esposo y sus hijas y muchas familias de amigos, y su mamá que vive cerca, mientras que su papá está en México: “sola no me siento”, agregó.

La mujer mexicana relató cómo ha vivido los enfrentamientos armados cerca de la Franja de Gaza:

“He vivido con mucho miedo, nunca me había tocado escuchar sirenas estando en un lugar donde no hay refugio y en donde me tengo que aventar encima de mis hijas para protegerlas, mientras todo el cuerpo me…no saber qué va a pasar y estar en el refugio sin saber que hay alguien afuera y escuchar ametralladoras, me da muy fuerte y no puedo poner en palabras”, relató.

Pidió difundir que Israel “es un país maravilloso, ahorita estamos en guerra y espero que se acabe pronto aunque lo dudo y que se acabe y que la gente quiera venir y ver con sus propios ojos que no es un lugar donde siempre hay conflicto porque no es así. Yo vivo en la frontera con Gaza y es un lugar fabuloso, es un paraíso terrenal, no es lo que nos caracteriza, ahorita lo estamos pasando muy mal, pero no es lo de siempre”.

#Israel | @galutix es una mexicana que vive el horror de la guerra entre Israel y Palestina. Junto a su familia, está refugiada en un #hotel.



A pesar de todo, decidieron quedarse y no salir del país.



La #entrevista con @vaitiaremateos, @Radiohen y @_otomartinez en @HechosAM. pic.twitter.com/wbJKnlLuDl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Tres mexicanos entre los desaparecidos en Israel

Esta mañana, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que son tres y no dos los mexicanos desaparecidos en Israel tras los enfrentamientos entre este país y Hamás.

Además, informó que alrededor de 300 mexicanos están buscando salir de dicho país tras declararse la guerra contra Hamás.

Confirmó que son dos los aviones que se enviarán para buscar rescatar a mexicanos que se encuentren en Israel. la primera partirá esta mañana, la segunda en la tarde para la misma tarea.

De acuerdo con el mandatario son alrededor de 5 mil connacionales los que se encuentran en territorio israelí; no refirió si hay mexicanos en Palestina.

El presidente @lopezobrador_ dio a conocer su postura acerca del enfrentamiento entre #Israel y #Palestina.



Además, confirmó que son al menos 300, los mexicanos que buscan salir de la zona de #conflicto.https://t.co/BvImHMxdi6 pic.twitter.com/P7maJf7lX1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

El mandatario refirió que dada la urgencia, “hoy deberían estar convocando a una asamblea de todos los países miembros, y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo entre las partes, y que no dependa sólo del Consejo de Seguridad”.

E insistió en que su gobierno “está a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra Constitución... No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos e israelitas”.