¿Qué pasa entre Gaza e Israel? Bombardeos dejan varios muertos

Después de un año de relativa calma en la franja de Gaza, este fin de semana comenzó un nuevo enfrentamiento cuando Israel lanzó el viernes un bombardeo sorpresa que cobró la vida de un alto comandante de la Yihad Islámica y de otras 10 personas.

Las fuerzas de Israel bombardearon objetivos que dijeron que estaban vinculados al movimiento Jihad Islámico Palestino en Gaza. Los ataques se produjeron después de que Israel arrestara a Bassam al-Saadi, un alto líder del grupo Jihad Islámico Palestino, durante una redada en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania, a principios de esta semana.

Posteriormente, el líder de la Yihad Islámica, Ziad Al-Nakhala, prometió tomar represalias por los bombardeos de Israel en la franja de Gaza, donde viven unos 2.3 millones de personas y que desde 2007 ha sido un punto constante de conflicto.

Respuesta de Gaza por bombardeos de Israel

El mismo viernes, militantes de Gaza respondieron a los ataques de Israel. La Yihad Islámica, un grupo militante con algunos vínculos con Hamas, el movimiento islamista a cargo de Gaza, dijo que había disparado más de 100 cohetes el viernes contra ciudades de Israel , incluida Tel Aviv.

Los bombardeos entre Israel y Gaza continuaron este sábado, marcando un segundo día de explosiones y violencia.

En la Cisjordania ocupada, el ejército de Israel dijo que había detenido a 19 militantes de la Yihad Islámica en redadas nocturnas.

Los militantes palestinos dispararon al menos 160 cohetes sobre la frontera, dijo el ejército, algunos hacia lo profundo de Israel hacia el centro comercial de Tel Aviv. La mayoría de los misiles fueron interceptados y algunas personas resultaron levemente heridas cuando corrían hacia los refugios.

¿Qué dice Israel sobre los ataques a Gaza?

Autoridades de Israel indicaron que iniciaron la operación alba con el objetivo de golpear la Yihad Islámica en la franja de Gaza, en un intento de perpetrar ataques terroristas contra Israel, ya que “la organización no escondía sus intenciones de atacar”.

Añadieron que intentaron evitar el enfrentamiento pero sus esfuerzos no fueron respondidos por los palestinos, por lo que se vieron obligados a “realizar un ataque preventivo contra los comandantes de la organización y las células

terroristas”.

Asimismo indicó que los bombardeos de estos dos días han tenido objetivos específicos para minimizar el daño a aquellos que no están involucrados.

