Ganan 250 mil pesos y ahora les quitarán 45 mil: el recorte que viene para el INE en 2027

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán que ajustarse el sueldo a partir de 2027; sus remuneraciones disminuirán alrededor de 45 mil pesos mensuales, con lo que dejarán de percibir ingresos superiores al límite establecido para la persona titular de la Presidencia de la República.

Actualmente, un consejero electoral recibe aproximadamente 250 mil pesos mensuales brutos, cantidad que se reduce a unos 179 mil pesos después de impuestos. Sin embargo, el próximo año entrará en vigor una modificación que impactará directamente sus percepciones y prestaciones.

La reducción ya fue contemplada en el proyecto de presupuesto del instituto para el ejercicio fiscal de 2027, según confirmaron integrantes del Consejo General.

¿Cuánto bajará el sueldo de los consejeros del INE?

Durante la explicación del ajuste presupuestal, uno de los consejeros señaló que el proyecto presentado ya contempla las nuevas remuneraciones y que no se consideran sueldos por encima del tope permitido.

La modificación representará una disminución aproximada de 45 mil pesos mensuales. Además, los consejeros dejarán de contar con el Fondo para el Retiro y el Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Aunque el ajuste ya está considerado en el presupuesto, sus efectos comenzarán hasta 2027, por lo que no se trata de una reducción salarial inmediata.

Trabajadores del INE exigen mejores salarios

La confirmación del recorte ocurre apenas un día después de que cientos de trabajadores del organismo electoral se manifestaran para exigir un incremento salarial.

Durante la protesta, empleados denunciaron que perciben alrededor de 10 mil pesos mensuales y contrastaron sus ingresos con las remuneraciones de los altos funcionarios del instituto.

También lanzaron señalamientos de corrupción contra la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en medio de sus reclamos por mejores condiciones laborales.

Así, la reducción salarial de los consejeros llegará en un momento de inconformidad dentro del propio INE, donde las diferencias entre los ingresos de sus altos mandos y los de sus trabajadores quedaron nuevamente expuestas.