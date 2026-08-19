Ganó cuarenta becas para cumplir su sueño de estudiar en Princeton

La historia de Adeola Adeyemo, una recién graduada de secundaria de Tampa, Florida, ha conseguido llamar la atención académica en Estados Unidos. Ella tenía muy claro su objetivo de financiar sus estudios superiores en la prestigiosa Universidad de Princeton, la joven aplicó a más de 200 becas privadas y logró adjudicarse 40 de ellas, garantizando así los recursos para su primer año académico.

Para Adeyemo, el factor económico fue determinante al momento de elegir dónde continuar sus estudios. Ante los elevados costos de la educación superior privada en Nueva Jersey, la estudiante dedicó cada espacio libre en sus jornadas escolares y personales para postular a diversos fondos de apoyo financiero, entre ellos el otorgado por la Fundación Familia DeBartolo.

High school student receives 40 scholarships to fulfill her college dreamhttps://t.co/4ijzXGIkRT — The Independent (@Independent) August 17, 2026

¿Cuánto cuesta estudiar en la Ivy League?

El logro de la estudiante de Florida tiene aún más mérito porque el acceso a instituciones de la llamada Ivy League o Liga de la Hiedra, prestigiosa red de educación de élite en Estados Unidos, tiene un costo financiero muy considerable:

Costos universitarios: Para el año académico 2026-2027, el costo de matrícula en la Universidad de Princeton alcanza los $68,140 dólares. Si sumamos los gastos esenciales de alojamiento, alimentación y libros, la cifra estimada supera los $94,624 dólares anuales.

Para el año académico 2026-2027, el costo de matrícula en la alcanza los $68,140 dólares. Si sumamos los gastos esenciales de alojamiento, alimentación y libros, la cifra estimada supera los $94,624 dólares anuales. Acceso a becas privadas: De acuerdo con cifras de la Education Data Initiative , el costo de la matrícula en universidades privadas en Estados Unidos quadruplica al de las instituciones públicas estatales, y solo cerca del 10% de los estudiantes logra obtener becas privadas.

De acuerdo con cifras de la , el costo de la matrícula en universidades privadas en quadruplica al de las instituciones públicas estatales, y solo cerca del 10% de los estudiantes logra obtener becas privadas. Estrategia constante: La joven explicó a medios locales que aprovechó almuerzos, descansos entre clases y viajes para completar solicitudes, asegurando que planea mantener la misma rutina una vez instalada en el campus para financiar los años posteriores.

Lo que se quiere se puede, con planeación y trabajo

Según la información de su perfil profesional de LinkedIn, Adeola Adeyemo iniciará este otoño sus estudios en la especialidad de Investigación Operativa e Ingeniería Financiera dentro del campus de Princeton, donde se graduaría en el año 2030.

Expertos en financiamiento educativo señalan que la clave para acceder a estos fondos está en iniciar la búsqueda de apoyos mucho antes del último año de secundaria y revisar con detalle los requisitos de las fundaciones privadas e instituciones universitarias para conseguir becas y tener más posibilidades.