Gazprom corta suministro de gas a Europa a través del gasoducto Yamal

La empresa rusa Gazprom cortó el suministro de gas a Europa por medio del gasoducto polaco Yamal, tras las sanciones que Rusia impuso contra la compañía.

"De conformidad con el decreto del presidente de la Federación Rusa del 3 de mayo y la resolución del Gobierno del 11 de mayo, se impusieron sanciones a varias empresas extranjeras. Entre ellos se encuentra EuRoPol GAZ, propietaria del tramo polaco del gasoducto Yamal-Europa", señaló el portavoz de Gazprom, Serguéi Kupriánov.

Rusia impuso sanciones a las filiales europeas de la empresa estatal Gazprom un día después de que Ucrania interrumpió una importante ruta de tránsito de gas, lo que hizo subir los precios.

Los castigos también se impusieron contra el propietario de la parte polaca del gasoducto Yamal-Europa, que transporta el gas ruso a Europa.

Las entidades afectadas tienen su sede en países que han impuesto sanciones a Rusia en respuesta a operación militar a Ucrania, la mayoría de ellos miembros de la Unión Europea.

|Reuters

Por su parte, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que no puede haber relaciones con las empresas afectadas ni pueden participar en el suministro de gas ruso.

Alemania, el principal cliente de Rusia en Europa, dijo que algunas filiales de Gazprom Germania no estaban recibiendo gas debido a las sanciones, pero que están buscando alternativas.

"Gazprom y sus filiales están afectadas", dijo el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, en la Cámara baja del Bundestag. "Esto significa que algunas de las filiales no están recibiendo más gas de Rusia. Pero el mercado está ofreciendo alternativas".

En tanto la empresa Wingas aseguró que seguirá operando, pero que estará expuesta a la escasez. Sus rivales Uniper UN01.DE, VNG EBKG.DE o RWE RWEG.DE podrían ser posibles fuentes de suministro al mercado. Los flujos de gas ruso hacia Alemania continúan a través del gasoducto Nord Stream 1 bajo el Mar Báltico

¿Cómo funciona Gazprom en Europa?

El gasoducto Gazprom conecta los yacimientos rusos de la península de Yamal y Siberia occidental con Polonia y Alemania, a través de Bielorrusia, y tiene una capacidad de 33 mil millones de metros cúbicos (bcm), aproximadamente una sexta parte de las exportaciones de gas ruso a Europa.

Sin embargo, el gas ha estado fluyendo hacia el este a través del gasoducto de Alemania a Polonia durante algunas semanas, lo que ha permitido a Polonia -que fue cortada de los suministros rusos junto con Bulgaria el mes pasado por negarse a cumplir con un nuevo mecanismo de pago- para crear reservas.

