“Genevieve” ya es huracán categoría 1; amenaza con intensas lluvias en México

"Genevieve" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se localiza a 810 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Sus desprendimientos nubosos continúan aportando humedad hacia el occidente de México, lo que favorecerá lluvias en esa región. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

"Genevieve" se intensifica a huracán categoría 1

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la noche de este sábado 25 de julio se intensificó la tormenta tropical "Genevieve" a huracán categoría 1; se desplaza sobre el océano Pacífico.

El centro del ciclón se localiza a 810 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientes fuertes que alzancarán 130 kilómetros por hora.

🌀#Genevieve se ha intensificado a #Huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Se localiza a 810 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima.



Sus desprendimientos nubosos aportan humedad hacia el occidente de #México. Más detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/wuAvwq8qmr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

Los desprendimientos nubosos del huracán "Gnvieve" continuarán aportando humendad al occidente de México, por lo que se esperan lluvias principalmente en:



Jalisco

Colima

Michoacán

Nayarit

Con posibilidad de que las precipitaciones también alcancen algunas zonas de Guerrero y Sinaloa, dependiendo con la evolución del sistema.

Aunque el sistema permanece alejado de las costas nacionales, sus desprendimientos nibosos seguiran provocando lluvias en México. El SMN espera que durante la noche se refuerce, favoreciendo lluvias en el occidente del territorio nacional.

¿Cuál es el desarrollo del huracán "Genevieve?

El pronóstico indica que "Genevieve" continuará fortaleciéndose sobre el Pacífico mientras mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste. De mantenerse este desarrollo podría alcanzar categorías superiores en los próximos días.

