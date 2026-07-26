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“Genevieve” ya es huracán categoría 1; amenaza con intensas lluvias en México

El huracán “Genevieve” alcanzó la categoría 1 frente al Pacífico mexicano. Conoce su trayectoria, los estados que tendrán lluvias en el occidente del país.

“Genevieve” se intensifica a huracán categoría 1: dónde lloverá y cuál es su trayectoria
“Genevieve” se intensifica a huracán categoría 1: dónde lloverá y cuál es su trayectoria|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

"Genevieve" se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se localiza a 810 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Sus desprendimientos nubosos continúan aportando humedad hacia el occidente de México, lo que favorecerá lluvias en esa región. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

"Genevieve" se intensifica a huracán categoría 1

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la noche de este sábado 25 de julio se intensificó la tormenta tropical "Genevieve" a huracán categoría 1; se desplaza sobre el océano Pacífico.

El centro del ciclón se localiza a 810 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientes fuertes que alzancarán 130 kilómetros por hora.

Los desprendimientos nubosos del huracán "Gnvieve" continuarán aportando humendad al occidente de México, por lo que se esperan lluvias principalmente en:

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Nayarit

Con posibilidad de que las precipitaciones también alcancen algunas zonas de Guerrero y Sinaloa, dependiendo con la evolución del sistema.

Aunque el sistema permanece alejado de las costas nacionales, sus desprendimientos nibosos seguiran provocando lluvias en México. El SMN espera que durante la noche se refuerce, favoreciendo lluvias en el occidente del territorio nacional.

¿Cuál es el desarrollo del huracán "Genevieve?

El pronóstico indica que "Genevieve" continuará fortaleciéndose sobre el Pacífico mientras mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste. De mantenerse este desarrollo podría alcanzar categorías superiores en los próximos días.

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