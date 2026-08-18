¿Qué pasó con Gerardo Mérida? El exsecretario de Seguridad de Sinaloa ya no está en prisión de NY

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, dejó el centro penitenciario después de permanecer alrededor de tres meses bajo custodia, mientras las autoridades estadunidenses mantienen abierta una investigación en la que se le relaciona presuntamente con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El registro del Buró Federal de Prisiones señala que el general en retiro abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado martes 11 de agosto. Desde entonces, no aparece registrado nuevamente en otro centro penitenciario federal.

Su salida ocurre en un momento clave para el caso, pues las autoridades de Estados Unidos y la defensa del exfuncionario mantienen negociaciones.

¿Gerardo Mérida Sánchez salió de prisión en Nueva York? Esto se sabe

¿Qué pasó con la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez?

El proceso judicial de Mérida Sánchez tenía prevista una audiencia de seguimiento para el 4 de agosto, ante la jueza Katherine Polk Failla; sin embargo, esa cita fue pospuesta de manera indefinida, es importante recordar que el aplazamiento se produjo mientras avanzan las conversaciones entre las partes, de acuerdo con autoridades judiciales consultadas sobre el caso.

Por ello, aunque el registro oficial confirma que Mérida Sánchez ya no se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, su salida no debe interpretarse automáticamente como una liberación.

La información disponible apunta a que el exfuncionario podría continuar bajo custodia federal, aunque fuera de una prisión, en un escenario relacionado con una posible colaboración con las autoridades de Estados Unidos.

Su salida ocurre mientras negocia con autoridades estadunidenses

Una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa es que Mérida Sánchez se incorpore al programa de testigos colaboradores del gobierno estadunidense.

Esto es muy similar a los escenarios en los que se ha presentado con Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes permanecen bajo resguardo en un lugar confidencial distinto de un reclusorio federal mientras colaboran con las autoridades y se prepara su proceso de sentencia.

La defensa de Mérida Sánchez está encabezada por Sarah Rebecca Krissoff, abogada que anteriormente trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York y que cuenta con experiencia en negociaciones de acuerdos de culpabilidad.

Mérida Sánchez no es el único exfuncionario de Sinaloa involucrado

El caso también tiene como protagonista a otro exintegrante del gobierno de Sinaloa: Enrique Díaz Vega, quien se desempeñó como secretario de Administración estatal.

Díaz Vega fue el primer exfuncionario en entregarse ante las autoridades estadunidenses dentro de este expediente. Desde mayo mantiene negociaciones con Estados Unidos relacionadas con una eventual colaboración como testigo protegido y, desde el inicio, no ha sido ingresado a un centro penitenciario.

Mérida Sánchez y Díaz Vega forman parte de la misma acusación presentada por fiscales estadunidenses contra diez exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.

