Gobierno Federal asegura que no hay caravana migrante pese a la llegada de grupos en Chiapas y Oaxaca

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no había como tal una caravana migrante en México, esto tras la sentencia de Donald Trump sobre el aumento de aranceles sí estos grupos llegaban a Estados Unidos.

El día de ayer, más de mil migrantes salieron de Tapachula rumbo a Huixtla, mientras otro grupo llegó entre Chiapas y Oaxaca buscando llegar a Estados Unidos con la esperanza de cambios políticos.

El contingente está conformado en su mayoría por ciudadanos de Honduras, acompañados por personas originarias de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otras nacionalidades, marcando la tercera caravana hondureña que ingresa a México en los últimos meses.