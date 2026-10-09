Otra tempestad amenaza a la libertad de expresión en México

Hay otra tempestad en camino hacia México y amenaza otra vez a la libertad de expresion; se trata de la nueva iniciativa censora del gobierno y tiene un nuevo pretexto: arradicar la violencia pero no en las calles, sino en las redes.

Y es que, en Palacio Nacional se cocina un nuevo decreto que huele a censura, segun las autoridades la medida pretende garantizar a los niños y adolecentes un entorno libre de violencia.

Pero bajo esa disposición se ordenará a las plataformas digitales que bajeno retiren contenidos que se consideren peligrosos.

Es decir: el gobierno metera las manos directamente en lo que se dice o se publica en internet, aun cuando se reconoce que las plataformas ya cuentan con mecanismos avalados internacionalmente contra la violencia.

Nadie sabe hasta ahora donde estará la frontera entre eliminar contenido violento para jóvenes y niños y censurar la libertad de expresión.

Desde el oficialismo ya se ha intentado sancionar a medios de comunicación bajo el pretexto de las audiencias o se han utilizado los mecanismos de protección, como la violencia política de género para callar voces críticas.

Solo que un decreto para eliminar contenidos en redes sociales fechado, desde Palacio Nacional, podría ir más lejos y concretar la censura.

