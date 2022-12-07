¿Qué es un golpe de Estado y qué características debe tener?

En los países en donde la democracia es su sistema político, es la ciudadanía la que elige a sus gobernantes a través del voto, sin embargo, algunos grupos pueden llegar a quitar a quien gobierna, fenómeno llamado golpe de Estado, pero qué es y qué características debe tener para llamarse así y los tipos que hay

Al menos durante el siglo XX en América Latina se caracterizó por la forma del golpe de Estado, principalmente en las décadas de 1960 y 1970.

La expresión golpe de Estado (coup d'État) se originó en Francia en el siglo XVII, durante la monarquía y se extendió a otros países y se usaba para referirse a las medidas violentas que el monarca tomaba de forma sorpresiva sin respetar el derecho común y la legislación ordinaria.

Significado de golpe de Estado

De acuerdo con la literatura política, el golpe de Estado o también se conocen como gobiernos de facto son el conjunto de personas que sustituyen y reemplazan a las autoridades que se eligen democráticamente, por ejemplo, al Presidente de un país.

La forma en que se usó este término cambió y ahora se usa para referirse a cualquiera de las formas ilegales que se usan para sustituir un gobierno, ya sea a través de la violencia, la amenaza o de la guerra civil.

Características de un golpe de Estado

Las características que tiene un golpe de Estado son:

Puede ser llevado a cabo por un grupo de personas ya sea de la sociedad civil y/o grupos de poder, como militares, clase política o económica.

Estos grupos de poder destituyen y reemplazan a aquellos que fueron elegidos por voto popular, por lo que no respeta o desconoce lo que contiene la Constitución.

Instauran un gobierno de facto, es decir, autocracias y dictaduras.

Tipos de golpe de Estado

La literatura política contempla al menos cuatro tipos de golpes de Estados: el militar, el institucional, el autogolpe y el golpe "blando".

El golpe de Estado militar se caracteriza por la participación de las Fuerzas Armadas o castrenses.

El autogolpe es cuando el propio gobierno atenta contra el Estado para cambiar las reglas a su favor y perpetuarse en el poder.

En el golpe de Estado institucional es cuando por lo general el Poder Ejecutivo decide no seguir las normas y usurpar funciones de otros poderes.

El golpe de Estado "blando" ocurre cuando ciertos sectores y potencias extranjeras realizan acciones para desestabilizar al país en la economía, la imagen a nivel mundial, para deponer al gobierno e imponer ilegalmente uno nuevo.