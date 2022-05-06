Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas los ataques contra la acería de Azovstal, en la asediada ciudad de Mariupol, al tiempo que avanzan en su objetivo de controlar las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, según el último parte del Alto Mando del Ejército ucraniano. Google aporta millones de dólares a Ucrania.

Allí resisten todavía cientos de civiles atrincherados desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero, incluidos niños, aunque algunos ya han podido salir gracias a una operación de evacuación auspiciada por la ONU y la Cruz Roja.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado a primera hora de este viernes que hay 300 heridos en el hospital de la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkov, según ha detallado el Estado Mayor del Ejército ucraniano en un mensaje en su cuenta de Facebook.

Asimismo, han indicado que, en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, Rusia "no detiene la ofensiva intentando establecer el control total sobre el territorio y que el Ejército ruso ha abierto fuego contra asentamientos en Jerson y Mikolaiv.

Cientos de viviendas dañadas y destruidas

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha informado de que al menos 810 apartamentos en 32 edificios de gran altura han resultado dañados como resultado de un ataque con misiles que dejó 25 heridos este miércoles en Kramatorsk.

Miles de misiles de Rusia disparados contra territorio de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado esta madrugada que Rusia ya ha disparado 2,014 misiles contra su país desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero.

En Mariupol, en el sudeste de Ucrania, este viernes se lleva a cabo un nuevo intento de evacuación, según han anunciado las autoridades ucranias.

Más niños muertos por bombardeos

Las autoridades de Ucrania han cifrado este viernes en cerca de 225 el número de niños muertos desde el inicio de la ofensiva militar rusa y 408 han resultado heridos en el marco de las hostilidades.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este viernes que sus misiles han destruido un gran depósito de municiones en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania y derribaron dos aviones de combate ucranios, un Su-25 y un MiG-29, en la región oriental de Lugansk.

Estados Unidos ha asegurado que apoya "firmemente" la política de puertas abiertas de la OTAN y el derecho de cada país a decidir su propio futuro en el marco de las recientes afirmaciones de Suecia, que ha asegurado haber obtenido garantías de seguridad por parte de Washington sobre su posible ingreso en la Alianza Atlántica.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, dijo este viernes que no puede apoyar la última propuesta de sanciones de la Comisión Europea (CE) porque renunciar al petróleo ruso en un plazo tan corto supondría una "bomba atómica" para la economía del país centroeuropeo.

Documentan casos de ataques de tropas rusas contra civiles

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, trasladó al Consejo de Seguridad del organismo que su personal ha documentado decenas de casos de ataques de las tropas rusas a civiles en Kiev, la capital de Ucrania, según publica The New York Times.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contabilizado al menos 6,731 víctimas entre la población civil de Ucrania desde que comenzó la invasión por parte de Rusia, el pasado 24 de febrero.

Google aporta millones de dólares a Ucrania

Google destinará 10 millones de dólares para combatir la desinformación sobre la invasión rusa en Ucrania. El gigante de internet ha donado más de 55 millones de dólares en calidad de ayudas al pueblo ucranio durante la guerra.

Matthew Brittin, el presidente de Google para las operaciones comerciales en Europa, Oriente Medio y África, ha declarado que prevenir la difusión de información imprecisa durante la guerra es un asunto de "vida o muerte", de acuerdo con The Kyiv Independent.

