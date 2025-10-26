Graban pelea en Gran Premio de México 2025 en CDMX | VIDEO

Una pelea entre asistentes al Gran Premio de México 2025 en la Ciudad de México (CDMX) se registró este sábado 25 de octubre, la cual fue grabada cuando se llevaba a cabo la carrera este fin de semana.

El momento fue compartido a través de redes sociales. El momento causó sorpresa para los asistentes que se encontraban cerca de los asientos, donde dos hombres se agarraron a golpes ante la mirada de varios espectadores.

Así fue la pelea dentro del Gran Premio de México en CDMX

Mientras unos disfrutaban de la carrera, otros se mantuvieron atentos a la pelea, la cual intentó ser detenida por algunos, sin embargo, a unos cuantos metros de la riña estaban unos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes llegaron para evitar que la agresión siguiera.

Incluso cuando los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) arrobaron para separar a los involucrados, estos seguían golpeándose ya en el piso. La situación molestó a otras personas, quienes comenzaron a gritar "¡Fuera, fuera!”, para que sacaran a los que se pelearon.

Policía de CDMX interviene para parar pelea en Gran Premio de México

Tras darse a conocer la publicación del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que oficiales fueron alertados de una riña entre dos asistentes al Gran Premio de México que se encontraban en la zona de gradas durante el desarrollo de la prueba de clasificación.

Fu entonces que los oficiales de la PBI intervinieron para contener la situación, y junto con el personal de seguridad privada del evento, se tomó la determinación de retirar del recinto a las personas involucradas.

Hoy la institución informó además que el viernes 24 de octubre fueron detenidas nueve personas que posiblemente propiciaban la reventa de boletos, entre ellos un menor de edad, y tres de ellas que cuentan con antecedentes por la misma falta administrativa.

Además, la Policía Auxiliar informó que, durante toda la jornada del viernes, no reportó ninguna novedad en el arribo y retiro de las personas en las instalaciones del Metro, donde se mantiene la presencia en los torniquetes, accesos y pasillos.

