"¡Qué te pasa bestia!” VIDEO | Supuesto robo en Metro de CDMX acaba en riña con policías tras detención

Otra historia de agresiones entre ciudadanos y policías se registró en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), ahora en la Línea 2 luego de la denuncia de un usuario que señaló un intento de robo.

El altercado entre oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los presuntos responsables de intentar robar a un hombre dentro de las instalaciones se registró en video.

Pelea entre policías y presuntos ladrones en Metro de CDMX fue grabada

Los hechos ocurrieron en la estación Hidalgo, de la Línea 2, cuando los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) intentaban detener a dos hombres como sospechosos de un intento de robo.

No obstante, dos mujeres que aparecen en el video intentan evitar que los policías arresten a dos hombres, pero las cosas se salieron de control.

Una de ellas es jalada por una oficial, mientras ocurría la detención, en tanto, la otra mujer quedó detrás de más policías, pero uno de ellos, al parecer, golpea en la cara a uno de los probables implicados.

Esta actuación enojó a los presentes y una mujer gritó "¡Qué te pasa pin... bestia!”, al ver que el policía habría agredido a uno de los hombres.

En relación a un #video difundido en redes sociales en el que se observa un enfrentamiento entre #policías del #MetroCDMX y al menos cuatro personas, la autoridad informó que los hechos se registraron en la estación Hidalgo de la Línea 2 el pasado 18 de octubre.



Un usuario… pic.twitter.com/xda5YaJzei — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

SSC de CDMX responde a agresión en Metro Hidalgo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informó que los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2025, cuando un usuario que viajaba en un vagón que arribó a la estación Hidalgo, accionó la palanca de emergencia.

Fue entonces que llegar el tren al andén, los policías se aproximaron a ver qué pasaba y cuál era la emergencia. Al llegar al vagón donde se encontraba la palanca activada, un hombre señaló a dos sujetos quienes habrían intentado robarle sus pertenencias, por lo que se acercaron a los probables responsables para detenerlos.

Policía acaba lesionado tras detención en Metro Hidalgo

La institución indicó que ambos sujetos mostraron actitud renuente y comenzaron a agredir a los policías, provocando lesiones a uno de los oficiales.

Una vez que los probables responsables fueron detenidos, quedaron a disposición del Juzgado Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. En tanto, el oficial lesionado fue trasladado a un hospital.

