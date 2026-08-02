Granizada colapsa vialidades de varias alcaldías y suspenden espectáculos en CDMX

Diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) se vieron afectados por las inundaciones que afectaron las vialidades como Río Churubusco, Eje 5 Sur y Montevideo, luego de la granizada que cayó en gran parte de la capital.

Habitantes de la capital informaron vía redes sociales que las afectaciones por la granizada también fueron principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM), Azcapotzalco e Iztacalco e Iztapalapa, en donde varias calles y vialidades como Montevideo.

El cuerpo de bomberos se desplazó a la zona oriente de la CDMX para el desazolve de coladeras que quedaron tapadas por la basura y la lluvia. Mientras que en Iztacalco el granizo tapizó de blanco las calles, principalmente de la colonia Agrícola Oriental.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para las alcaldías de Cuahutémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza e Iztacalco, mientras el resto permanece en alerta amarilla por las lluvias.

Suspenden espectáculos al aire libre por granizada y lluvias

En Iztacalco, donde se realizaban espectáculos en estadios, tuvieron que ser suspendidas las actividades de forma momentánea por la caída de granizo y las fuertes lluvias que impedían la visibilidad y por protección civil de los asistentes. Después de la granizada se reanudaron las actividades en los recintos, sin embargo, las calles aledañas quedaron anegadas y llenas de hielo.

El GNP lleno de granizo antes del concierto de Harry Styles 😭 la lluvia de la CDMX no dio tregua hoy. pic.twitter.com/2vfmXRDnkg — ☁️ (@suninoureyes_) August 2, 2026

Ayudan a personas atrapadas en Iztapalapa tras lluvias

El jefe vulcano Cova informó que elementos de bomberos rescataron a 40 personas que se encontraban atrapadas en un negocio en la colonia CEDA, Iztapalapa, mientras se realizan labores para el desazolve.