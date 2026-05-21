Gobierno Municipal de Aldama, Chih. | Campos menonitas de El Oasis bajo un manto blanco por la granizada

Reynado Lara | Aldama se pinta de blanco tras el paso de lluvias y granizo

Reynado Lara | Paisaje invernal inesperado en la Sierra del Morrión tras el granizo

La tarde del jueves, un intenso granizo sorprendió al estado de Chihuahua, cubriendo de blanco calles y paisajes y dejando postales inusuales en distintos puntos.

Las lluvias y el granizo iniciaron en la capital y posteriormente se extendieron hacia el municipio de Aldama, para después avanzar hasta los campos menonitas de El Oasis, cerca de Ojinaga.

Con el paso del fenómeno, la Sierra del Morrión quedó completamente blanca, dando la apariencia de un paisaje nevado que contrastó con la habitual imagen del desierto chihuahuense.

Así será el clima de Chihuahua el 22 de mayo 2026

Para el viernes 22 de mayo, en el estado se espera un ambiente frío a muy frío durante la madrugada, especialmente en zonas serranas, donde las temperaturas pueden bajar de -5 a 0 °C con heladas, lo que indica que habrá superficies congeladas y sensación térmica muy baja al amanecer.

Durante el día, el clima puede cambiar a condiciones más variables, pero lo más importante será el viento fuerte, con rachas de 50 a 70 km/h, lo que puede provocar tolvaneras.

También se prevén lluvias aisladas, es decir, lluvias ligeras y dispersas que no durarán mucho tiempo, pero pueden presentarse en algunas regiones del estado.



Muy frío en la madrugada con heladas en zonas altas

Ventoso con rachas fuertes y posibles tolvaneras

Lluvias ligeras y dispersas

Variación de frío intenso a condiciones más templadas durante el día

¿Cada cuándo nieva en Chihuahua?

En el estado de Chihuahua la nieve no es un fenómeno frecuente, pero sí puede presentarse en ciertas zonas y condiciones.

En general, nieva pocas veces al año y no en todo el estado. Lo más común es que ocurra en las zonas serranas de la Sierra Madre Occidental, donde la altitud es mayor y las temperaturas bajan más, sobre todo en invierno (de diciembre a febrero).

En ciudades como Chihuahua capital, la nieve es mucho más rara: puede presentarse solo en algunos años, cuando entran masas de aire muy frío del norte.

En cambio, en la sierra alta, como Bocoyna o Creel, puede haber nevadas ocasionales cada invierno o cada pocos años, dependiendo de las condiciones climáticas.