Parálisis en INAI, grave amenaza al derecho a la información: Comunidad Internacional

En una carta dirigida al Senado de la República, autoridades del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC, por sus siglas en inglés) advirtieron que la incapacidad para que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) realice sus funciones es una grave amenaza para el derecho de acceso a la información, garantizado por instrumentos internacionales y nacionales.

Señalaron que completar el proceso de designación y nombramiento de comisionados para los puestos vacantes, resulta crucial para permitir que el INAI continúe cumpliendo con sus obligaciones internacionales como el primer Presidente Electo del Comité Ejecutivo y anfitrión del Secretariado de la ICIC.

INAI no puede suscribir acuerdos Internacionales si no está completo

Además, informaron al Senado que sin la posibilidad de que su Pleno pueda sesionar, el INAI no puede suscribir acuerdos internacionales y ejercer su capacidad jurídica como Presidente y Secretariado en nombre de la ICIC.

En el documento, representantes del Comité enfatizaron que el INAI cuenta con el reconocimiento internacional como una institución pública en México que ha liderado los esfuerzos en la implementación de leyes y políticas de acceso a la información en su región.

Autoridades del Comité Ejecutivo de la ICIC, instaron a los legisladores del Senado a que concluyan el proceso de designación y nombramiento de los Comisionados del Instituto faltantes, para permitir que el Pleno pueda sesionar y el Instituto cumpla con su mandato legal.

INAI cumple un mes sin sesionar por falta de nombramientos

Este uno de mayo, el INAI cumplió un mes sin sesionar ante la falta de tres de sus siete comisionados, tiempo en el que suma 3 mil recursos pendiente. En redes sociales la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra detalló que ademá hay 800 recursos más están listos para ser votados. Ibarra señaló que con ello “se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos”.

La funcionaria recordó que la función del INAI es la de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. No solo es una institución facultada para perseguir o sancionar los posibles actos de corrupción.