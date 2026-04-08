Adiós TikTok para menores: Este país revela veto histórico de redes sociales

En una decisión que promete marcar un antes y un después en la regulación digital, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, anunció que a partir del 1 de enero de 2027 quedará prohibido el acceso a redes sociales para menores de 15 años en toda la “nación helénica”.

Cabe decir que la medida responde a una preocupación creciente: el impacto de las plataformas digitales en la salud mental de niños y adolescentes.

¿Por qué Grecia quiere prohibir redes sociales a menores?

Conforme a la explicación de Mitsotakis, la decisión se basa en evidencia científica acerca de los efectos negativos del uso excesivo de pantallas. Ansiedad, trastornos del sueño y conductas adictivas están entre los principales riesgos detectados por expertos en salud.

En diversos informes, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten sobre el aumento de problemas emocionales en jóvenes vinculados al uso intensivo de redes sociales, especialmente en edades tempranas. Cuando un niño pasa horas frente a una pantalla, su mente no descansa”, afirmó el mandatario.

🇬🇷 GREECE DECLARES WAR ON TEEN SCREEN ADDICTION



With 1 in 10 Greek teens hooked on the web, the government’s cracking down with parental controls, age checks, and time limits on devices starting this April.



PM Kyriakos Mitsotakis called out social media giants:



“You have… pic.twitter.com/luO5PrYIwJ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 30, 2024

¿Cómo funcionará la prohibición de redes sociales en Grecia?

El gobierno de Grecia reconoce que aún no existe una herramienta técnica eficaz para verificar la edad de los usuarios, pero ya trabaja en soluciones junto a reguladores europeos.

La legislación comenzará a implementarse en el verano de 2026 y será obligatoria a partir del primer minuto de 2027. Las plataformas que no cumplan podrían enfrentar multas de hasta el 6% de su facturación global, bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

¿Grecia está sola o es parte de una tendencia global?

Lejos de ser un caso aislado, Grecia sigue los pasos de países como Alemania, que ya ha impulsado regulaciones similares. Además, naciones europeas como Francia, Reino Unido y Polonia están evaluando medidas restrictivas. El objetivo de Atenas es claro: liderar una política común dentro de la Unión Europea que limite el acceso de menores en plataformas digitales.

Expertos en tecnología y derechos digitales advierten que el desafío será equilibrar la protección de los menores con la libertad en internet. Por un lado, la medida podría reducir la exposición a contenidos nocivos y dinámicas adictivas, pero por el otro, plantea interrogantes sobre privacidad, control parental y viabilidad técnica.

Criminales así están entrando en la vida de niños a través de videojuegos

Grecia reabre un debate global urgente: ¿deben los gobiernos intervenir directamente en el uso de redes sociales por parte de los menores? La discusión ya está sobre la mesa. Ahora, la pregunta es inevitable: ¿seguirá el resto del mundo el mismo camino o estamos ante una medida difícil de replicar?