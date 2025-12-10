“Es un poco decepcionante”: jóvenes reaccionan a la restricción de redes sociales para menores en Australia

Miles de niños y adolescentes en Australia despertaron hoy miércoles 10 de diciembre de 2025 sin acceso a sus cuentas en las principales redes sociales, tras la entrada en vigor de una ley que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 16 años.

Esta legislación, el primero en el mundo con estas características, argumenta que la medida es para proteger a los jóvenes de algoritmos adictivos, depredadores en línea y acoso digital.

La medida afecta a 10 plataformas populares como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit y otras, que han implementado sistemas de verificación de edad para identificar y bloquear directamente las cuentas de los menores de 16 años. Por ejemplo, YouTube cierra las sesiones automáticamente y oculta los canales, mientras que TikTok desactiva las cuentas sin importar el correo o nombre registrado.

Los estudiantes expresan su decepción y preocupación

Varios estudiantes compartieron sus impresiones sobre esta restricción. Uno de ellos comentó: “Es un poco decepcionante, porque es mi principal fuente de comunicación y entretenimiento. Sin embargo, entiendo que es un cambio al que me puedo adaptar”.

Otros destacaron el papel que juegan las redes sociales en su vida social y emocional. “Muchos lo ven como una forma de expresarse y se sienten confortados”, explicó un joven.

El objetivo del gobierno de Australia sobre las redes sociales

El primer ministro australiano Anthony Albanese defiende la medida asegurando que el enfoque no es perfecto, pero sí necesario para la sociedad. Los objetivos incluyen reducir el acoso en línea y las distracciones que afectan el rendimiento escolar, mientras se invita a familias y jóvenes a dialogar sobre el uso responsable de las redes sociales.

La ley señala que, las redes sociales que no tomen medidas para evitar el acceso de los menores de edad, podrán enfrentar multas de hasta 32 millones de dólares, poco más de 582 millones de pesos mexicanos.

¿Cómo buscan alternativas a las redes sociales los menores?

Con la prohibición, muchos adolescentes están migrando a otras redes sociales menos conocidas como Yope o Lemon8, donde la regulación aún es flexible. Esto genera preocupación en expertos y defensores de la seguridad digital, pues se teme que estos espacios puedan no contar con suficientes controles para proteger a los usuarios jóvenes.

Un grupo de expertos de diversas universidades de Australia, Estados Unidos y el Reino Unido evaluarán el impacto de esta reforma en la salud mental de los jóvenes.