¿Paternalismo digital? Francia acelera prohibición de redes sociales en menores de 15 años; esto significa

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, en un movimiento legislativo que busca proteger la salud mental de los adolescentes, además de combatir el ciberacoso.

La polémica medida, respaldada por el presidente Emmanuel Macron y apoyada por una amplia coalición de fuerzas políticas, representa uno de los cambios más significativos en regulación digital para menores en Europa y se encamina ahora al Senado francés antes de convertirse en ley.

Proyecto de ley para prohibir redes sociales en Francia ¿qué contempla exactamente?

El texto aprobado por los diputados establece que los niños y adolescentes menores de 15 años no podrán acceder ni utilizar redes sociales, incluyendo redes populares como TikTok, Instagram, Snapchat y otras plataformas con funciones de interacción social.

Según el proyecto, las plataformas digitales deberán implementar sistemas de verificación de edad, y los menores que ya tengan cuentas podrían verlas desactivadas a partir de enero de 2027, mientras que desde septiembre de 2026 no se permitirán nuevas cuentas para menores no elegibles.

Además, la legislación incluye medidas complementarias como la posible prohibición de móviles en liceos (escuelas secundarias), extendiendo normas ya vigentes en niveles educativos inferiores.

Le fond du débat sur les réseaux sociaux est de savoir comment fonctionnent les algorithmes.



C’est sur ce point qu’il faut de la transparence et un contrôle démocratique.

Car aujourd'hui, mineurs ou majeurs, nous sommes tous accros à la dopamine générée par les réseaux sociaux ! pic.twitter.com/BoU49Da8qc — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) January 27, 2026

¿Por qué Francia puso en marcha esta prohibición?

El gobierno francés y las autoridades sanitarias han planteado que el uso excesivo de redes sociales puede afectar la salud mental, el sueño y el desarrollo de los adolescentes, además de exponerse al ciberacoso y a contenidos perjudiciales o violentos.

Un informe de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) ha señalado que redes como TikTok, Instagram y Snapchat están muy presentes en la vida diaria de adolescentes, y que uno de cada dos pasa entre dos y cinco horas al día frente al celular.

El presidente Macron ha defendido la iniciativa como una forma de proteger a los jóvenes de la “manipulación algorítmica” y asegurar que “su bienestar mental” no sea “vendido ni explotado” por plataformas tecnológicas globales.

¿Qué pasa ahora con este proyecto de ley en Francia?

Después de su aprobación en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley pasará al Senado para su revisión y probable ratificación antes de ser promulgado oficialmente. Si se completa este proceso, Francia se convertiría en uno de los primeros países en adoptar una restricción de este tipo en Europa, siguiéndole los pasos a Australia, que prohibió redes sociales para menores de 16 años.

¿Limita la libertad o protege a la infancia?

El debate acerca de esta medida es intenso; mientras defensores insisten en que es una acción necesaria para proteger la salud mental de los menores y reducir el daño de contenidos nocivos, críticos argumentan que podría representar un “paternalismo digital” o una solución simplista que no aborda las causas profundas de la adicción al uso de pantallas.

¿Deberían otros países, incluida tu región, considerar políticas similares para proteger a los jóvenes en la era digital? ¿O existen formas más efectivas de equilibrar libertad y seguridad en línea?