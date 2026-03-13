Dormir bien es indispensable para el cuerpo humano, ya que durante el sueño este se repara y descansa; el no hacerlo puede traer consecuencias negativas y aquí te explicamos cómo afecta a la salud y qué enfermedades podrían aparecer.

Mientras dormimos, el cuerpo libera hormonas que ayudan a reparar las células y a controlar el uso de la energía, por eso es importante dormir las horas recomendadas por los expertos del sueño.

Una mala calidad de sueño está asociada con padecimientos cardiovasculares y enfermedades degenerativas, lo que tiene repercusiones físicas y mentales. "Vamos siendo más lentos en la ejecución de lo que nos toca”, advirtió Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño.

¿Qué enfermedades pueden aparecer por no dormir bien?

Los trastornos del sueño tienen diferentes causas, ya sea de origen social, psicológico, psiquiátrico o neurológico, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por eso es importante identificarlas, para buscar un tratamiento y evitar la aparición de enfermedades asociadas a no dormir bien.

Las alteraciones del sueño pueden predisponer a la aparición de estas enfermedades:



Obesidad

Demencia

Ansiedad

Diabetes

Hipertensión

Además, la UNAM indicó que cuando las personas no entran a la etapa del sueño profundo (sueño de ondas lentas NREM), no hay una "limpieza del cerebro", lo que lleva a que unas proteínas llamadas beta amiloide se acumulen; son ellas las que están vinculadas con trastornos cognitivos mayores, como el Alzheimer.

También es importante recalcar que roncar no es sinónimo de dormir bien, ya que en realidad se trata de un trastorno respiratorio y aumenta el riesgo de sufrir un infarto.

Recuperar el sueño no solo nos ayuda a descansar, sino que es vital para mantener una buena salud mental, el estado de ánimo y un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, añadió la UNAM.

¿Cuánto tiempo es recomendable dormir?

Los adultos deben dormir un tiempo promedio de 7 a 9 horas diarias; dormir menos de eso, incluso solo 30 minutos menos, puede provocar efectos negativos a corto, mediano y largo plazo.

Los médicos recomiendan que para dormir bien se evite ingerir alimentos pesados o bebidas con cafeína por la noche. También aconsejan evitar revisar el celular o computadoras constantemente antes de dormir, ya que estar expuestos a ruidos o luces impide conciliar el sueño.

Se debe tener un lugar adecuado para poder dormir y este tiene que ser un espacio ventilado, con temperatura correcta, limpio y oscuro.

El sueño perdido jamás se recupera, por lo que, al presentar problemas para dormir, es necesario acudir con un experto que ayude a resolver el problema.

