Morena lanza estocadas contra Grecia Quiroz en Michoacán

Mientras que Morena presentó hoy a sus perfiles para los estados de Querétaro y Sinaloa, la alcadesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y viuda de Carlos Manzo, enfrenta una efervescencia que busca detenerla con miras al siguiente proceso electoral.

La viuda de Carlos Manzo habló sobre la ampliación de declaración que hizo la secretaria particular de su esposo.

“Hay que preguntarle por qué espero tanto tiempo si, como dice ella, tenía la información de primera mano y los argumentos. Los invito a ustedes a que la puedan ver y preguntarle por qué espero tanto tiempo y para mí también va a ser importante saber”, agregó.