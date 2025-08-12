¡Grok 4 ya es gratuito para todos! XAI libera su nueva versión de inteligencia artificial; así funciona

Grok 4, es el nuevo modelos de Inteligencia Artificial de xAI, considerado uno de los más avanzados de la compañía con funciones que han llamado la atención de millones de usuarios.

A través de redes sociales, la empresa anunció que los usuarios podrán usar Grok 4 completamente gratis, pero ¿cómo funciona?

¿Cómo acceder gratos a Grok 4, nuevo modelo de IA de X ?

¡Toma nota! El acceso gratuito a Grok 4 está disponible para la versión web, así como para los dispositivos con Android y iOS, por lo que para acceder a ella desde el celular, lo único que hay que hacer es descargar la aplicación.

Por otro lado, si quieres utilizar la versión web, solo debes ingresar a grok.com, y comenzar a usar la herramienta de Inteligencia Artificial. Los usuarios pueden acceder de dos formas:



Modo Auto : El sistema redirige automáticamente las consultas complejas a Grok 4.

: El sistema redirige automáticamente las consultas complejas a Grok 4. Modo Experto : Permite usar Grok 4 directamente para todas las consultas.

Recuerda que el acceso gratuito a Grok 4, estará disponible por tiempo limitado, con un número restringido de consultas diarias.

Grok 4 is now free for all users worldwide!



Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose "Expert" anytime to always use Grok 4.



For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke — xAI (@xai) August 10, 2025

¿Qué se puede hacer con Grok 4 gratis?

Grok 4 cuenta con diversas actualizaciones; sin embargo, la que más llamó la atención es la de “Imaginar”, con la que los usuarios pueden crear imágenes o videos con sonido con una duración de 6 segundos, pero ¿qué otras nuevas funciones tendrá?



Búsquedas en tiempo real utilizando X; información actualizada al momento.

Realizar tareas creativas y técnicas, incluyendo generación de códigos, redacción avanzada y asistencia en procesos creativos.

Acceso a funcionalidades para usuarios comunes, estudiantes y profesionales interesados en IA avanzada.

La liberación gratuita de Grok 4 surge días después del lanzamiento de GPT-5, una actualización de Open AI que busca el acceso masivo a un modelo de Inteligencia Artificial más potente y versátil.

Generate videos in just a few seconds.



Try Grok Imagine, free for a limited time. — Grok (@grok) August 11, 2025

ChatGPT lanza GPT-5, la nueva versión de Inteligencia Artificial

Hace unos días, OpenAI, compañía líder en Inteligencia Artificial, lanz+o de manera oficial su versión “GPT-5”, el sucesor del ya revolucionario “GPT-4.

El nuevo modelo promete mejoras significativas a la hora del razonamiento complejo, además de memoria a largo plazo, y capacidad de personalización.