Grupo Salinas hizo públicos los impuestos que ha pagado durante el periodo y señaló que la transparencia debe ser recíproca. A través de un posicionamiento, planteó que el Gobierno también debe informar con claridad en qué se utiliza cada peso de los recursos públicos.

Impuestos que ha pagado Grupo Slinas

Informó que sus empresas han pagado más de 40 mil 400 millones de pesos en impuestos durante 2026 y más de 325 mil millones de pesos en los últimos 21 años.

A través de un posicionamiento, el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego señaló los montos correspondientes al periodo actual para que la población conozca el tamaño de su aportación fiscal.

A pesar de que en @gruposalinas NO somos Gobierno, publicamos puntualmente los impuestos que le hemos pagado a los Mexicanos solo en éste periodo para que sepan de qué tamaño es nuestra aportación para que exista un México mejor.



Creemos que la transparencia debe ir en ambos… https://t.co/pOYCqaLitX — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 24, 2026

La organización sostuvo que la transparencia debe ser recíproca y que, así como las empresas informan cuánto pagan de impuestos, el Gobierno debe explicar con claridad y detalle en qué se utiliza cada peso de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que la rendición de cuentas no es un favor de las autoridades a la ciudadanía, sino una obligación. Finalmente, afirmó que su compromiso con México se mantiene firme.

“Publicamos puntualmente los impuestos que le hemos pagado a los mexicanos solo en este periodo para que sepan de qué tamaño es nuestra aportación para que exista un México mejor”, mencionó Ricardo Salinas Pliego por medio de su cuenta de X.