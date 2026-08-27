Frente a los embates políticos: Grupo Salinas transparenta pagos de impuestos por más de 319 mil mdp

Las empresas de Grupo Salinas reportaron estar al corriente con el fisco al sumar más de 319 mil millones de pesos pagados en impuestos desde 2005. Tan solo en 2026, entre obligaciones ordinarias y el cierre de litigios fiscales, la firma ha aportado más de 30 mil millones de pesos. En este monto destaca la liquidación total de la deuda de TV Azteca por más de 4 mil millones en enero pasado, así como el pago puntual de 13 mil 600 millones de pesos por parte de Grupo Elektra conforme al calendario acordado con las autoridades fiscales.

La corporación sostuvo que la narrativa sobre un supuesto impago de impuestos es una mentira impulsada por el gobierno para dañar la reputación del empresario Ricardo B. Salinas Pliego tras sus críticas al gasto público y sobrecostos en obras como el Tren Maya. Con la publicación directa de los comprobantes de pago en sus plataformas oficiales, el grupo empresarial reiteró su compromiso de seguir impulsando la economía nacional mediante la generación de empleo e inversión privada.