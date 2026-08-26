Así es como grupos armados en Colombia reclutan a menores de edad a través de redes sociales

Grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado en Colombia están utilizando plataformas digitales como TikTok y Meta para engatusar y reclutar a niños, niñas y adolescentes, según reveló una investigación de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

De acuerdo con el informe, las estructuras criminales aprovechan la vulnerabilidad de menores que han crecido en regiones afectadas por más de seis décadas de conflicto armado interno. Desde 2021, las autoridades y organizaciones civiles contabilizan al menos 1,500 menores de edad incorporados de manera forzada o mediante engaños a las filas de estos grupos.

Así engañan a los jóvenes

El reporte de la organización internacional detalla que la mitad de las víctimas registradas corresponden a la población infantil indígena. Aunque el reclutamiento presencial persiste en zonas rurales con alta presencia delictiva, el uso de plataformas en línea ha expandido el alcance de las organizaciones al margen de la ley.

Las principales agrupaciones señaladas por llevar a cabo esta modalidad de captación digital son:

Disidencias de las FARC: En particular el denominado Estado Mayor Central ( EMC ).

En particular el denominado ( ). Ejército de Liberación Nacional: Conocido por sus siglas ELN .

Conocido por sus siglas . Clan del Golfo: Organización vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

La táctica empleada en redes sociales consiste en exhibir contenidos que ofrecen falsas promesas de dinero rápido, vehículos como motocicletas, fajos de billetes, prestigio y estilos de vida de lujo.

Ya pidieron a las empresas que implementen medidas

Human Rights Watch notificó formalmente a las empresas responsables de las aplicaciones sobre el uso de sus plataformas para la captación ilegal de menores en territorio colombiano, urgiéndolas a fortalecer las herramientas de moderación y la remoción de contenidos vinculados a grupos armados.