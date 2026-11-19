Grand Theft Auto 6 se perfila como uno de los lanzamientos más lucrativos de la historia de los videojuegos. Las estimaciones preliminares calculan cerca de 19 millones de copias vendidas, con ingresos que rondarían los 1.840 millones de dólares. Durante sus primeras horas, el juego habría reunido cerca de 7.900.000 espectadores simultáneos entre plataformas como Twitch, YouTube y Geek. Los analistas pronostican que esta nueva entrega podría vender entre 37 y 51 millones de copias durante su primera semana, con ingresos proyectados de hasta $5.200 millones de dólares en ese mismo lapso. Una cifra que supera la recaudación total de cualquier película de Hollywood en taquilla. Trece años después, GTA VI busca reescribir la historia de la industria y convertir su lanzamiento en un récord mundial.