VIDEO: Guantes que hablan: así traducen la Lengua de Señas Mexicana en tiempo real

Lo que comenzó como un reto de ocho horas terminó convirtiéndose en un proyecto que llevará a un estudiante sonorense a representar a México en Puerto Rico. Se trata de "Señas a Voces", un prototipo de guantes inteligentes capaces de detectar movimientos de las manos para traducir la Lengua de Señas Mexicana (LSM) a voz y texto en tiempo real.

El prototipo que traduce las señas

El proyecto fue desarrollado por César Santiago Luna Valle, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Sonora, junto con César Castillo, Mario Chaidez y Emiliano Acuña, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte.

El equipo desarrolló los guantes durante el Smart City Hackathon 2026, organizado por el Ayuntamiento de Hermosillo y Enactus México.

¡Invento orgullosamente mexicano!👏

👂Un nuevo invento puede revolucionar el lenguaje, la comunicación y la integración de las personas sordomudas, pues estudiantes de Hermosillo crearon guantes que puedes traducir la Lengua de Señas Mexicana.

El innovador lanzamiento detecta el… pic.twitter.com/VIA7OaKuqc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

En apenas ocho horas, los estudiantes tuvieron que plantear una solución a una de las problemáticas propuestas.

Luna Valle explicó que eligieron trabajar con la lengua de señas porque era la única problemática planteada que involucraba directamente a personas y no a servicios públicos.

El resultado fue un prototipo equipado con sensores que detectan los movimientos de las manos y permiten traducir las señas al español mediante voz y texto.

"Es un guante que lee el movimiento de las manos para traducir lengua de señas mexicana a español", explicó el estudiante.

Para desarrollar el proyecto, Luna Valle recurrió a sus conocimientos de programación, adquiridos desde la preparatoria, así como a la experiencia que ya tenía con otros proyectos.

Guante inteligente lleva a estudiante a Puerto Rico

El trabajo del equipo obtuvo el primer lugar en el Smart City Hackathon 2026, dentro de la categoría Mentoractus, resultado que abrió la puerta para que Luna Valle represente a México en una competencia en Puerto Rico.

La participación será en Enactus Puerto Rico, el 4 de septiembre, donde competirá junto con estudiantes de más de 300 universidades afiliadas de diferentes países.

Pero el objetivo del equipo no termina con la competencia. El estudiante señaló que buscan conseguir inversiones de empresarios que participaran en el encuentro para continuar desarrollando el proyecto.

Aquellos movimientos de las manos que dieron origen a un proyecto creado apenas ocho horas ya llevaron a los estudiantesde Hermosillo a un escenario internacional.