El día de hoy el Ejército israelí afirmó que se encuentran preparados para todos los escenarios posibles, esto después de responder al ataque con cohetes desde el Líbano con fuego de artillería.

Recordemos que el día de ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel se declararon en “estado de guerra” después de un ataque inicial desde la Franja de Gaza hacia Israel.

Cancillería alerta sobre fraude en venta de boletos para salir de Israel

La cancillería mexicana emitió un comunicado para alertarle a la población que ante los tiempos de crisis verifiquen si los boletos de avión son adecuados, pues muchos han intentado salir de Israel y las estafas incrementaron.

Selección mexicana de gimnasia se encuentra atrapada en Israel

En Facebook, el representativo mexicano de gimnasia dio a conocer que se están en Israel, pues estaban preparándose para los Juegos Panamericanos; agregaron

que se encuentran en una zona segura, lejos de la zona afectada.

"Se han registrado 500 en el formulario de emergencia": SRE

Mediante su cuenta de Twitter, la titular de la SRE, Alicia Bárcena, informó que continúan en comunicación con los mexicanos que se encuentran en Israel y subrayó que alrededor de 500 personas se registraron en el formulario de emergencia.

Con todo compromiso y responsabilidad, seguimos en comunicación con personas mexicanas en #Israel. Al momento se han registrado 500 en el formulario de emergencia que abrimos. Seguimos dándoles toda la asistencia desde @SRE_mx @EmbaMexIsr @ofimexpal @vcalva #DiplomaciaCercaDeTi — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 8, 2023

VIDEO: Revelan últimas imágenes de alemana antes del ataque de Hamas

Shani Louk, de 30 años, era una alemana que visitaba Israel para asistir al festival de música por la paz celebrado cerca de la valla fronteriza de Gaza; sin embargo, recientemente se compartieron imágenes del evento antes del ataque, en estos se puede ver a la joven que murió.

Shani Louk, from Germany 🇩🇪, tragically became a symbol of the terror in #Israel 🇮🇱. The harrowing image of her in a Hamas-driven truck is a testament to their cruelty. She was at a peace music festival near Gaza when terror struck. Had the world heeded the warnings of Iranians… pic.twitter.com/eSo616dbpR — Decado (@ItsDecado) October 8, 2023

VIDEO: Así quedó el lugar en el que se realizaba el festival de música tras el ataque

Imágenes aéreas mostraron cómo luce la zona del ataque en el festival de música que dejó la muerte de más de 200 personas; en las tomas se perciben múltiples autos abandonados y destrozados.

🇮🇱🇵🇸 | Imágenes aéreas de como quedó la zona donde se realizó el festival musical dónde murieron al menos 260 personas. pic.twitter.com/YiLtJXbLt7 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 8, 2023

¿Qué pasó en el festival de música en Israel, situado cerca de la Franja de Gaza?

En redes sociales compartieron el momento en que un ataque llegó a la festividad para la paz, cerca de la Franja de Gaza, uno de los primeros lugares donde el grupo Hamás entró para atacar; los reportes dijeron que se encontraban cientos de personas, más tarde confirmaron que alrededor de 260 murieron.

Emiten orden de emergencia para que ciudadanos de Israel tengan armas

Durante este domingo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, emitió una “orden de emergencia” a la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de israelís puedan armarse en la guerra con Hamás.

“Agradezco a los miembros de la División de Licencias de Armas de Fuego, al Departamento de Respuesta Civil de la Policía de Israel y a los empleados del Ministerio de Salud por el importante compromiso que permitirá al mayor número posible de ciudadanos armarse y protegerse a sí mismo y a su entorno cuando sea necesario”, explicó Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel.

הנחתי היום את האגף לרישוי כלי יריה לצאת למבצע חירום, על מנת לאפשר לאזרחים רבים ככל האפשר להתחמש.



התוכנית תיכנס לתקפה תוך 24 שעות, להלן עיקריה:



1. כל אזרח שעומד בתבחינים המפורטים לנשיאת כלי יריה פרטי בשל הגנה עצמית ושירות כוחות הביטחון, והוא ללא עבר פלילי או רפואי ידרש לעבור… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 8, 2023

¿Cuántas personas han muerto por el ataque de Hamás a Israel?

De acuerdo con algunos informes, hasta el momento el ataque en Israel ha dejado un saldo de mil 113 personas muertas y 4 mil 500 heridos, esto debido a los distintos ataques registrados a lo largo de estos dos días.

🇮🇱🇵🇸 | GUERRA ISRAEL-GAZA:



▪️Israel: 700 muertos, 2.200 heridos.

▪️Gaza: 413 muertos, 2.300 heridos.



Total: 1.113 muertos, 4.500 heridos. pic.twitter.com/OU9xSaqF2e — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 8, 2023

Banco Nacional Islámico de Gaza fue destruido por un ataque aéreo

El Banco Nacional Islámico de Gaza quedó completamente destruido tras un reciente ataque aéreo de la Fuerza Aérea Israelí; de acuerdo con algunos reportes, esta entidad financiera, presuntamente, prestaba fondos a Hamás.

🇮🇱🇵🇸 | El Banco Nacional Islámico de Gaza quedó destruido tras un reciente ataque aéreo de la Fuerza Aérea Israelí. pic.twitter.com/AV4XBcfOSH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 8, 2023

Ataque contra Israel inició con una de las peores masacres de civiles en la historia

En una declaración para los medios de comunicación internacionales, Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, compartió que el ataque contra Israel inició con la peor masacre de civiles en la historia.

“Este fin de semana, Hamás comenzó una guerra contra Israel con la peor masacre de civiles inocentes en la historia de este país. Hamás fue más bárbaro y brutal que ISIS”.

Dos mexicanos fueron tomados como rehenes de Hamás en Israel

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió que dos mexicanos fueron tomados como rehenes de Hamás, de acuerdo con los primeros informes, se trata de una mujer y un hombre.

¿Quiénes son los mexicanos que están atrapados en Israel?

A través de redes sociales, familiares buscan a Orion Hernández Radoux y a Ilana Gritzewsky, quienes podrían ser los dos mexicanos que fueron tomados como rehenes durante un ataque en un festival en Israel.

Fuerza Informativa Azteca contactó a familiares de una de las mexicanas en Israel; sin embargo, no quisieron compartir más información al respecto, debido a que se realizarán pláticas entre la cancillería mexicana y el gobierno israelí.

De acuerdo con la Oficina del Primer Ministro de Israel, se estima que el número de rehenes supera las cien personas; sin embargo, no hay nada que lo confirme.

Hallan más de 260 cadáveres en festival de música de Israel

El servicio de rescate israelí Zaka informó que hasta el momento se han encontrado 260 cadáveres en el lugar en el que se celebraba un festival de música tras un ataque perpetrado por Hamás.

Entre las nacionalidades están personas canadienses, alemanes y noruegos.

ONU pide acceso humanitario para llevar alimentos a Gaza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron la creación de corredores humanitarios para introducir alimentos en Gaza, mientras los ataques aéreos israelís asolaban el enclave palestino tras los mortíferos atentados en Hamas.

WFP sounds alarm on food security amid conflict in #Israel and #Palestine.



Read full statement: https://t.co/9PenjA2r25 — World Food Programme (@WFP) October 8, 2023

Papa Francisco afirmó que los enfrentamientos solo han provocado la muerte de inocentes

Este domingo el Papa Francisco pidió el fin de los ataques y la violencia en Israel y Gaza; firmó que el terrorismo y la guerra no resolverían ningún problema, sino que solo traerían más sufrimiento y la muerte de inocentes.

Ante cientos de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Papa expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.