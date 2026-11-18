La violencia volvió a golpear a Morena en Guerrero. Cándido Guerrero, aspirante a la alcaldía de Xochistlahuaca, fue asesinado a balazos junto con un hombre que lo acompañaba, identificado como Tranquilino López.

El ataque ocurrió alrededor de la medianoche del martes en la comunidad de Arroyo Grande, en la región de la Costa Chica.

De acuerdo con los reportes, Guerrero había acudido previamente a una reunión con habitantes de Cozoyoapan, una localidad indígena. El morenista participaba en el proceso interno para encabezar los comités de defensa de la transformación en Xochistlahuaca.

🔴 Asesinan a otro aspirante de Morena en Guerrero Cándido Guerrero fue atacado a balazos ayer por la noche en Xochistlahuaca El 17 de octubre también fue asesinado Arturo Marín Acevedo, aspirante en Cuajinicuilapa https://t.co/7lfWvtfY2W — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 19, 2026

¿Quién era Cándido Guerrero, asesinado en Xochistlahuaca?

Cándido Guerrero buscaba participar en la contienda interna de Morena para convertirse en coordinador de los comités de defensa de la transformación en el municipio.

Su asesinato ocurrió mientras realizaba actividades relacionadas con sus aspiraciones políticas. Hasta el momento, la información proporcionada no establece el móvil del ataque ni reporta personas detenidas.

Otro morenista fue asesinado en la Costa Chica de Guerrero

El homicidio de Guerrero se suma al de Arturo Marín Acevedo, también integrante de Morena, quien fue asesinado a balazos el pasado 17 de octubre en Cuajinicuilapa.

Marín Acevedo viajaba con su esposa por una de las principales avenidas de la cabecera municipal cuando fue atacado. Ella resultó ilesa.

Al igual que Guerrero, realizaba actividades políticas para conseguir la coordinación de los comités de defensa de la transformación, en este caso en Cuajinicuilapa.

Diputadas reclaman falta de un plan de seguridad para las elecciones en Guerrero

La violencia contra aspirantes políticos también llegó al Congreso estatal. Durante la comparecencia de Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, legisladoras del PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la falta de acciones para prevenir agresiones durante el proceso electoral.

La diputada panista Irene Servín reclamó que el gobierno estatal no ha presentado una estrategia de seguridad para proteger a quienes participan en actividades políticas.

“Hoy mataron a otro (precandidato) en la Costa Chica y no vemos acciones del gobierno”, expresó durante la sesión.

La comparecencia de López Vega se realizó como parte de la glosa del quinto informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.