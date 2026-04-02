¡El infierno en la cima! Guías del Everest enfermaban a turistas para cobrar millones de dólares

Si alguna vez soñaste con alcanzar la cima del mundo o ahorrar toda tu vida para un viaje extremo que incluya guías para conquistar el Monte Everest, esta noticia te va a revolver el estómago.

Y es que cuando uno piensa en los peligros de escalar el Everest, se imagina avalanchas destructivas, tormentas de nieve congelantes o el temido mal de altura. Nunca te imaginas que el verdadero peligro duerme en tu mismo campamento y es la misma persona encargada de prepararte la comida.

¿Un simple mal de altura en el Everest? El modus operandi con bicarbonato

Una indignante y despiadada red criminal acaba de ser desmantelada en Nepal. De acuerdo con reportes internacionales recientes, la policía local ha imputado a 32 personas por cargos de crimen organizado y fraude.

Entre los detenidos hay dueños de agencias de excursiones, operadores de helicópteros y hasta altos directivos de hospitales.

¿El modus operandi? Los propios guías envenenaban a los turistas, echándoles a escondidas bicarbonato de sodio en la comida. Esto les provocaba problemas gastrointestinales tan severos y dolorosos que simulaban a la perfección una intoxicación alimentaria brutal o el letal mal de altura.

🚨 | La policía de Nepal ha imputado a 32 personas —entre ellas guías del Everest, operadores de helicópteros y directivos hospitalarios— por adulterar la comida de excursionistas con bicarbonato de sodio para provocar síntomas similares al mal de altura y forzar rescates en… pic.twitter.com/dA4f9Bp57l — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 1, 2026

Imagínate el terror: estás a miles de metros de altura, sintiendo que el cuerpo no te responde, y tu 'salvador' te dice que la única salida para no morir en la montaña es un vuelo de emergencia.

Con los turistas retorciéndose de dolor y totalmente vulnerables, los presionaban para aceptar evacuaciones urgentes.

Estafa a aseguradoras de viaje: un negocio de 20 millones a costa de tu vida

A partir de ahí, la maquinaria de este fraude con helicópteros echaba a andar sus engranajes. Usando documentos médicos y registros de vuelo falsificados, los estafadores le pasaban facturas exorbitantes a las aseguradoras de viajes internacionales.

El botín era repartido entre los guías que administraban el polvo en la comida, las empresas de helicópteros, las agencias de excursiones y las clínicas donde los turistas recibían tratamientos médicos que en realidad no necesitaban.

Para que te des una idea del descaro con el que operaban, las autoridades calculan que esta mafia obtuvo fraudulentamente al menos 19.69 millones de dólares en pagos de seguros.

🇳🇵‼️ | NUEVO ESCÁNDALO MILLONARIO



Guías de montaña en el Everest han sido acusados de envenenar deliberadamente a sus escaladores, para provocarles fuertes dolores gastrointestinales que simularan mal de altura o intoxicación, con el fin de activar costosos rescates en… pic.twitter.com/awvaaj5sTZ — UHN Plus (@UHN_Plus) April 1, 2026

El nivel de cinismo era absoluto: tan solo una de las empresas involucradas inventó 171 de los mil 248 rescates que reportó, embolsándose más de 10 millones de dólares de la noche a la mañana.

Una segunda compañía fabricó 75 rescates para llevarse 8 millones de dólares, y una tercera cobró más de un millón por 71 reclamos fantasma.

Rescates falsos en el Monte Everest: 32 detenidos y la sombra de la corrupción

Esta no es la primera vez que Nepal enfrenta escándalos de este tipo en su industria turística del Monte Everest, la cual da trabajo directo e indirecto a más de un millón de personas.

En 2018, el gobierno presumió haber limpiado a los ‘intermediarios’ de estas emergencias para responsabilizar legalmente a las empresas. Sin embargo, la corrupción pudo más y las jugosas ganancias mantuvieron viva la red.

Manoj Kumar KC, jefe de la unidad de crimen organizado de la policía nepalí, lo resumió a la perfección:

‘Cuando no hay acción contra el crimen, este florece. La estafa de seguros también floreció como resultado’.

Hoy la justicia busca imponer multas por 11.3 millones de dólares a los responsables, en lo que han catalogado como un caso de corrupción de alta prioridad.