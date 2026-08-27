VIDEO| ¡Operación masiva en Chihuahua! La estrategia contra el gusano barrenador para recuperar el mercado ganadero en EU

Después de más de un años de restricciones provocadas por el gusano barrenador, Sonora dio el primer paso con la reapertura de la exportación de ganado rumbo a Estados Unidos. Hoy, Chihuahua se prepara para seguir este camino y reanudar sus actividades fronterizas con una estrategia clara, que ya está en marcha.

La estrategia es clara. Alrededor de 40.4 millones de moscas estériles fueron dispersadas en 14 municipios de Chihuahua. Y es que aunque parecen diminutas, estas moscas tiene una misión importante: Impedir que el gusano barrenador continúe reproduciéndose y afectando al ganado.

“Llega con la mosca que deja el gusano, pero ya no se reproduce (...) Ahí es como se para el ciclo y también en el Valle de Juárez están esparciendo mosca esteril”, explicó José Alfonso Prieto, ganadero de Chihuahua.

Para los ganaderos, la suspensión va mucho más allá del control sanitario, pues la exportación hacía Estados Unidos presenta uno de los mercados más importantes para el sector ganadero.

Gusano barrenador en Chihuahua: Lista completa de los 14 municipios en alerta sanitaria

Los municipios de Chihuahua que participan en la estrategia para combatir el gusano barrenador, con el objetivo de reanudar la actividad fronteriza para el ganado son los siguientes:

