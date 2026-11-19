La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica para este sábado 21 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento y tendido de fibra óptica que se realizarán en distintas instalaciones de la región.

De acuerdo con un aviso difundido por el Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, el corte de luz tendrá una duración aproximada de ocho horas y afectará a habitantes de este municipio y otras localidades de la zona.

¿A qué hora será el apagón de CFE este 21 de noviembre?

Según el comunicado oficial del Ayuntamiento, la suspensión del servicio eléctrico comenzará a las 05:00 horas del sábado 21 de noviembre y se prevé que concluya a las 13:00 horas del mismo día.

Esto significa que los habitantes de las zonas contempladas podrían permanecer hasta ocho horas sin electricidad.

Estas labores tienen como objetivo llevar a cabo el tendido de fibra óptica, por lo que será necesario interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

Lista de municipios que se quedarán sin luz en Oaxaca

El aviso del Ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán señala que la afectación podría extenderse a 20 municipios y sus respectivas localidades.

Estos son los lugares contemplados en la suspensión del servicio eléctrico:

San Juan Bautista Cuicatlán.

Santa Ana Cuauhtémoc.

Concepción Pápalo.

Cuyamecalco Villa de Zaragoza.

Mazatlán Villa de Flores.

San Miguel Santa Flor.

Chiquihuitlán de Benito Juárez.

San Pedro Jaltepetongo.

Santa María Pápalo.

Santiago Huautlilla.

Santos Reyes Pápalo.

San Andrés Teotilalpam.

San Francisco Chapulapa.

San Juan Tepeuxila.

San Pedro Sochiápam.

San Pedro Teutila.

Santa María Texcatitlán.

Santa María Tlalixtac.

Valerio Trujano.

San Lucas Zoquiápam.

La suspensión contempla tanto las cabeceras municipales como sus respectivas localidades, por lo que se recomienda a los habitantes verificar si su comunidad se encuentra dentro de las zonas señaladas.