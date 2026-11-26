El operativo comenzó como parte de una investigación por desaparición, pero terminó con un hallazgo que conmocionó a los habitantes de un edificio de departamentos en Monterrey, Nuevo León.

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de un inmueble de la colonia Mitras Norte, durante un cateo realizado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la diligencia derivó de una denuncia por desaparición presentada el martes 24 de noviembre.

De manera preliminar, trascendió que la víctima podría ser Esmeralda Guadalupe Vázquez Ramírez, de 38 años, quien había sido reportada como desaparecida en Santa Catarina. Sin embargo, las autoridades todavía deben confirmar su identidad mediante los procedimientos correspondientes y pruebas genéticas de ADN.

Por este caso hay un hombre detenido, quien es investigado para ver si tiene relación en el crimen.

¿Dónde encontraron el cuerpo de la mujer en Monterrey?

El hallazgo ocurrió en un edificio ubicado sobre la calle Papagayo, entre A y Rodrigo Gómez, en la colonia Mitras Norte.

El inmueble cuenta con 18 departamentos distribuidos en dos niveles y fue intervenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, como parte de las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Durante las primeras diligencias se conoció que 12 enfermeras habitan en el edificio. Según señalaron, eligieron ese lugar para rentar porque la mayoría de sus residentes eran trabajadores del sector médico.

¿Quién era la mujer encontrada sin vida en Mitras Norte?

La principal línea de identificación apunta a Esmeralda, de 38 años, quien había sido reportada como desaparecida en Santa Catarina.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el cuerpo corresponda a ella. La Fiscalía deberá realizar las pruebas genéticas necesarias para establecer su identidad.

La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada el martes 24 de noviembre, aunque las autoridades no han detallado públicamente las circunstancias de la desaparición.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la mujer en Monterrey?

Hasta ahora, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado qué provocó la muerte de la mujer ni en qué circunstancias ocurrió.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar cómo llegó el cuerpo al departamento donde fue localizado.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades mantienen pendiente la confirmación de la identidad de la víctima y los resultados que permitan conocer más detalles del caso.