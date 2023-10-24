Desmantelan otro centro de vigilancia clandestino en Encarnación de Díaz

No solo eran cámaras operando en un centro de vigilancia clandestino lo que se localizó en el municipio de Encarnación de Díaz por parte de elementos policiales del estado, sino también antenas repetidoras, discos de almacenamiento interno, además de tecnología que utilizaba el crimen organizado para operar en la zona.

Lo anterior fue informado por el coordinador de Seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, quien se refirió al desmantelamiento del centro clandestino.

“Para el resguardo de los vehículos con reporte de robo, para el desmantelamiento de vehículos y de momento se cuenta con una persona detenida por la portación de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. En el caso de la comunicación con el alcalde, bueno, el alcalde ha estado en comunicación con su servidor así como con el secretario de seguridad”, refirió el funcionario.

Al detallar que por la situación de inseguridad que se vive en los municipios de la región Altos Norte, junto con las autoridades de Zacatecas y la Guardia Nacional, reforzarán la presencia de elementos en la zona limítrofe con ambos estados.

“La reunión fue en el municipio de Ajulco que es la zona que colinda de manera directa con Teocaltiche donde desafortunadamente se daban los enfrentamientos y veíamos un efecto cucaracha hacia aquel estado, hacia aquel municipio. Lo que se acordó fue muy sencillo: mantener el trabajo que se está llevando en estos dos municipios que son Teocaltiche y Encarnación de Díaz. Las autoridades de Zacatecas estarían al pendiente de las colindancias de las zonas de acceso para evitar este desplazamiento entre delincuentes”, dijo.

Agregó que la vigilancia se mantendrá en la zona por parte de los tres ordenes de gobierno.

¿Qué localizaron en el centro de vigilancia clandestino?

Las autoridades explicaron que además de las cámaras colocadas en siete puntos de ingreso y salida del municipio, aseguraron 15 dispositivos de video, una antena de radiocomunicación, tres discos repetidores de señal y tres cajas con conexión y cableado para el funcionamiento de dichos sistemas.

Además, otra torre tipo antena que contaba con una cámara de videovigilancia, repetidor de señal, cableado y conexiones para la misma, fue localizada por oficiales que patrullaban cerca de la carretera que conduce del estado de Aguascalientes a Encarnación de Díaz, a la altura de la delegación El Jaralillo.

Estos son los objetos asegurados:



18 cámaras de distintas características aseguradas

3 antenas de radiocomunicación

5 discos repetidores de señal

3 cajas de conexión y cableado

3 vehículos bajo resguardo de la autoridad ministerial

1 placa del estado de Jalisco con estatus vigente de robo

18 cámaras de distintas características aseguradas

3 antenas de radiocomunicación

5 discos repetidores de señal

3 cajas de conexión y cableado

3 vehículos bajo resguardo de la autoridad ministerial

1 placa del estado de Jalisco con estatus vigente de robo