Hallan con vida a tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo en los Andes: ¿Por qué es una trampa mortal?

Lo que comenzó como una escapada hacia la montaña en medio de una nevada terminó en una odisea llena de angustia durante casi una semana. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros lograron ubicar y rescatar sanos y salvos a tres jóvenes que permanecían inubicables desde el pasado 16 de julio en la cordillera de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.

Martina Núñez (22 años), Magdalena Retamal (31 años) y Manuel Orellana (32 años) sobrevivieron a temperaturas extremas gracias a que lograron resguardarse a tiempo en un refugio del sector de Termas Valle de Colina, en la comuna de San José de Maipo.

Lo vieron hacer señales de auxilio

El hallazgo de los jóvenes desaparecidos se concretó gracias a un minucioso patrullaje aéreo en el que participaron la PDI, el Ejército de Chile, Socorro Andino y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Un helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros sobrevoló la zona congelada cuando los rescatistas vieron a Manuel Orellana saliendo del lugar para hacer señas desesperadas hacia el cielo.

"Logramos percatarnos de que los tres se encontraban con vida. El hombre salió a hacernos las señales respectivas y proseguimos a hacer el aterrizaje y la extracción", detalló el capitán Matías Zagal, de la Prefectura Aérea de Carabineros.El grupo había recorrido casi 100 kilómetros desde la zona oriente de Santiago en medio de un intenso sistema frontal que dejó precipitaciones masivas, aislamientos e inundaciones en varios puntos del país.

🔴 La mañana de este miércoles se concretó el rescate de tres jóvenes que permanecían desaparecidos en el Cajón del Maipo en medio del intenso sistema frontal que afectó a la zona. pic.twitter.com/7aGqECKkPp — Meganoticias (@meganoticiascl) July 23, 2026

¿Por qué el Cajón del Maipo es tan peligroso durante el invierno?

Aunque el Cajón del Maipo es uno de los destinos turísticos más populares y accesibles cerca de Santiago, las condiciones climáticas en los meses fríos lo convierten en un terreno sumamente implacable:

Está completamente aislado y desconectado: La ruta que conduce hacia las termas se adentra profundamente en la Cordillera de los Andes , donde la señal de telefonía celular es prácticamente inexistente, imposibilitando pedir auxilio en caso de emergencia.

La ruta que conduce hacia las termas se adentra profundamente en la , donde la señal de telefonía celular es prácticamente inexistente, imposibilitando pedir auxilio en caso de emergencia. El clima es implacable: Las nevadas en la zona precordillerana pueden acumular metros de nieve en cuestión de horas, bloqueando los caminos, provocando derrumbes y sepultando vehículos.

Las nevadas en la zona precordillerana pueden acumular metros de nieve en cuestión de horas, bloqueando los caminos, provocando derrumbes y sepultando vehículos. Temperaturas bajo cero: Durante la noche, el viento blanco y las heladas pueden provocar hipotermia severa en cuestión de minutos si no se cuenta con vestimenta técnica y refugio térmico.

Durante la noche, el viento blanco y las heladas pueden provocar hipotermia severa en cuestión de minutos si no se cuenta con vestimenta técnica y refugio térmico. La gente no hace caso a los cierres preventivos: Ante la llegada de temporales, las autoridades suelen decretar el cierre de rutas y la evacuación de complejos turísticos. Adentrarse en la montaña en esas condiciones representa un riesgo extremo.

Afortunadamente para el grupo, el conocimiento previo que Orellana tenía de la zona y la presencia del refugio en las termas fueron determinantes para resistir el avance del temporal antes de ser evacuados a un centro de salud.