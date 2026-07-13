“Me desmayé": atropellamiento en feria en Viña del Mar, Chile, deja 6 muertos

El ambiente de la Feria Caupolicán de Viña del Mar, en Chile, quedó desplazado por el atropellamiento que dejó al menos seis muertos y seis heridos.

Medios locales reportaron que el responsable es un cabo de la infantería de la Armada de Chile, quien ya fue detenido, mientras se esclarecen los motivos por los que ocasionó el atropellamiento.

El incidente habría ocurrido alrededor de las 7:45 horas local, en la región de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, cuando el vehículo particular embistió a varios puestos ambulantes que estaban en la feria.

Durante los últimos minutos se han difundido las primeras imágenes de video del accidente ocurrido en la feria Caupolicán de Viña del Mar, registros que captan el momento exacto en que el vehículo irrumpe en el lugar e impacta contra transeúntes y puestos de feriantes. El… pic.twitter.com/f3Qf78mz0O — Alerta Noticias Valparaíso (@AlertaNoticiasV) July 12, 2026

Identifican a las víctimas del atropellamiento masivo

Autoridades de Valparaíso informaron que las seis víctimas son tres hombres y tres mujeres, quienes murieron al instante. Mientras que de los siete lesionados, hay una mujer y dos bebés, quienes están fuera de peligro, informaron autoridades sanitarias de Viña del Mar.

De los heridos, cinco de ellos ya fueron dados de alta de las instituciones médicas donde fueron atendidos, mientras dos siguen bajo observación.

Autoridades chilenas descartaron que se tratara de una causa por manejar en estado de ebriedad y se trataría de exceso de velocidad y una mala maniobra. ya que más tarde, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio a conocer que los exámenes no revelaron presencia de alcohol ni de droga.

En tanto, la Municipalidad de Viña del Mar evalúa acciones en contra del cabo que estaba fuera de servicio en el momento del incidente.

Además de que se pedirán las cámaras de vigilancia para acelerar las investigaciones en este caso.

"Me desmayé", se defiende cabo acusado de atropellar a multitud

El joven, quien fue detenido por Carabineros, dijo que el incidente ocurrió tras dormir al volante, incluso les dijo "me desmayé", relataron testigos del accidente.

En medio de la conmoción, algunos testigos intentaron agredir, por lo que debió ser resguardado por Carabineros.

Más tarde se reveló que los papeles del vehículo involucrado no estaban en regla ni contaba con un seguro.

Al respecto, el fiscal Walter Wenzel, indicó que los delitos que se le podrían imputar son conducción imprudente.