VIDEO: “Pueden ser espías": Rescatistas de Chile denuncian acoso de la dictadura de Venezuela tras los terremotos

Después de los terremotos que cimbraron a Venezuela y que han dejado un saldo superior a los mil fallecidos, la dictadura no deja de actuar como tal y se atreve incluso a acosar a los rescatistas internacionales que sólo intentan salvar más vidas de entre los escombros.

Denuncian trabas a rescatistas internacionales tras terremotos en Venezuela

Francisco Lermanda, líder de los Topos de Chile, aseguró que militares del régimen chavista les piden identificaciones de forma reiterada, hasta en medio de labores de rescate, donde los especialistas ingresan en medio de túneles improvisados en las zonas de desastre.

#DENUNCIA El líder de los Topos de Chile denuncia que son interrumpidos constantemente durante su trabajo por militares venezolanos que los acosan, pidiéndoles sus documentos de identificación incluso dentro de los túneles que construyen para salvar vidas.



Francisco Lermanda,… pic.twitter.com/NRlFwpua1Q — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) June 29, 2026

“Un militar se metió en la zona de desastre, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirle los documentos”, afirmó el rescatista en una entrevista con un medio local.

Incluso relató que una brigadista le cuestionó a los agentes la frecuencia tan reiterada de las revisiones, luego de que le pidieran los documentos hasta en cinco ocasiones. Tras ello, el militar venezolano les respondió que tienen órdenes de revisarlos cada cierto tiempo, “porque ustedes pueden ser espías yanquis o de Chile”.

Lermanda relató que, mientras un joven estaba prensado entre dos losas, trataron de hacer una videollamada con un médico para que evaluara la condición de la víctima, para lo cual le sacaron una foto. Sin embargo, un militar de la dictadura de Venezuela les quitó el teléfono, bajo la excusa de que ello “podía ser espionaje”.

La politización de la ayuda humanitaria tras terremotos en Venezuela

El líder de rescatistas de Topos de Chile expresó que en este tipo de casos de emergencia, los gobiernos suelen politizar y militarizar las operaciones. “En Venezuela yo he visto que hicieron las dos cosas: El que va a gritar más fuerte, el que tiene más laureles o estrellas es el que va a mandar”, manifestó.

El rescatista pidió que la dictadura de Venezuela y sus fuerzas armadas “se saquen esa idea un poco paranoica respecto a que alguien los está espiando y, por medio de este terremoto, les van a hacer un golpe de Estado”.

Balance de víctimas y despliegue de emergencia por los terremotos en Venezuela

Hasta el momento, más de mil 700 personas murieron y 5 mil están lesionadas por los terremotos de 7.2 y 7.5 en magnitud ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026.

Al menos 25 mil bomberos, rescatistas, policías y militares están desplegados en las zonas más afectadas y 3 mil 600 rescatistas procedentes de 30 países colaboran en las acciones de ayuda.