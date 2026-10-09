“No hay una agenda paralela”: Harfuch frena los rumores presidenciales rumbo a 2030

Omar García Harfuch no quiere hablar de la Presidencia, pero su nombre ya está en la conversación rumbo a 2030; mientras algunos actores políticos destacan su popularidad y lo colocan entre los perfiles fuertes del oficialismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana insiste en que no tiene tiempo para pensar en una candidatura.

La discusión volvió a tomar fuerza este jueves 8 de octubre, después de que el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, elogiara su trayectoria e incluso lo llamara el “Pedro Infante de la política mexicana”.

Harfuch rechaza pensar en la Presidencia mientras crecen las especulaciones

En conferencia, el secretario sostuvo que su cargo exige dedicación de tiempo completo y que comenzar a trabajar en una eventual candidatura sería incompatible con las responsabilidades que tiene actualmente.

“La tarea y la oportunidad que me dio la presidenta de servir como secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”, declaró al referirse a los pendientes que enfrenta la dependencia, entre ellos las desapariciones y la extorsión.

García Harfuch también consideró que concentrarse en una posible candidatura presidencial podría representar una falta de respeto para las víctimas y para los integrantes de las corporaciones que trabajan en materia de seguridad en todo el país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch (@OHarfuch), agradeció que senador del @partidoverdemex, Manuel Velasco (@VelascoM_), lo vea como candidato presidenciable, pero ahorita no puede tener una agenda paralela. 🗣️“Sería una falta de respeto a las víctimas y a sus compañeros” https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

¿Quién es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad?

Omar García Harfuch es el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero su trayectoria se ha desarrollado en áreas de inteligencia, investigación criminal y combate a grupos delictivos.

Es licenciado en Derecho y Seguridad Pública, y cuenta con formación en instituciones como la DEA, la Academia Nacional del FBI y la Universidad de Harvard.

En 2008 ingresó a la Policía Federal y posteriormente ocupó cargos de responsabilidad en la Ciudad de México, donde encabezó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante esa etapa participó en operativos contra organizaciones criminales como la Unión Tepito y la Anti-Unión.

En junio de 2020 sobrevivió a un atentado armado en la capital. Años después, asumió la dirección de la estrategia federal de seguridad, desde donde coordina acciones para combatir delitos como la extorsión y la delincuencia organizada.