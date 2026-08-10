¡QUE NO TE AGARRE LA LLUVIA! El clima amenaza el último concierto de Harry Styles en México

La lluvia volverá a ser protagonista este lunes 10 de agosto en buena parte de México. El pronóstico anticipa tormentas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, además de condiciones capaces de provocar encharcamientos, inundaciones y afectaciones en algunas zonas.

Durante las primeras horas de este lunes, el ambiente será contrastante: mientras algunas regiones enfrentarán temperaturas superiores a los 40 grados, en otras entidades las nubes ganarán terreno conforme avance el día y aumentará la posibilidad de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios sistemas atmosféricos estarán favoreciendo la presencia de lluvias en el noroeste, norte, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá más fuerte este lunes 10 de agosto?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en tres estados. Chihuahua, Durango y Sinaloa tienen pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

En tanto, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Chiapas y Tabasco podrían registrar chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

Las precipitaciones también alcanzarán a Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan intervalos de chubascos.

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían presentarse junto con descargas eléctricas y caída de granizo. Además, podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, la mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde. El aumento de nubosidad favorecerá la aparición de lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en zonas del Estado de México.

En la capital del país se espera una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius, mientras que la mínima será de 13 a 15 grados.

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una máxima de 21 a 23 grados y una mínima de 9 a 11 grados.

Las autoridades meteorológicas también alertan que las lluvias podrían generar visibilidad reducida, encharcamientos, inundaciones e incluso deslaves en zonas susceptibles.

Tormentas también alcanzarán otras regiones del país

La actividad de lluvias no se limitará al centro. En el sur y sureste, Oaxaca y Veracruz tendrán algunas de las precipitaciones más importantes, mientras que Guerrero, Chiapas, Tabasco y entidades de la península de Yucatán también tendrán condiciones favorables para lluvias.

En el occidente, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima deberán mantenerse atentos a tormentas que podrían desarrollarse durante el día.

El viento también será un factor a considerar. Oaxaca y Chiapas podrían registrar rachas de entre 60 y 70 km/h, mientras que otros estados del norte y centro tendrán rachas de hasta 60 km/h.

En costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se mantendrá además un mar de fondo con oleaje de 1 a 2 metros.

Mientras unos se mojan, otros enfrentarán temperaturas de más de 40 gradosEl panorama será completamente distinto en algunas zonas del norte del país. Baja California tendrá temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius, particularmente en el noreste.

Además, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.

La onda de calor continuará afectando sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que el calor extremo convivirá con las lluvias que se presentarán en otras regiones.

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Además de las tormentas eléctricas y el posible granizo, las precipitaciones podrían provocar acumulaciones de agua en calles y avenidas, crecidas de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves.

Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y algunas zonas urbanas.

Por ello, se recomienda extremar precauciones durante los periodos de lluvia, especialmente al conducir, y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y autoridades locales.