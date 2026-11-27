La Ciudad de México tendrá un fin de semana complicado por las lluvias y el descenso de temperaturas. La llegada de la primera tormenta invernal, en combinación con la humedad del océano Pacífico, provocará precipitaciones fuertes entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.
Ante este panorama, Protección Civil activó alertas por lluvias y bajas temperaturas en distintas alcaldías, principalmente en el sur y poniente de la capital. Además, en las zonas más elevadas no se descarta la presencia de aguanieve o nieve.
¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX?
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las lluvias más intensas podrían presentarse entre la tarde del viernes y la noche del sábado.
Se estima que en el Valle de México se acumularán entre 30 y 60 milímetros de lluvia, mientras que en las zonas altas del sur y poniente podrían superarse los 70 milímetros.
Estas condiciones elevan el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente al circular por zonas susceptibles a estos incidentes.
🔺TARJETA INFORMATIVA🔺 EMITE SGIRPC RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS FUERTES Y DESCENSO DE TEMPERATURAS DURANTE EL FIN DE SEMANA https://t.co/yoFWFYyLSo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026
¿Qué alcaldías de CDMX tienen alerta roja y naranja por lluvias?
La SGIRPC activó la Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de noviembre en seis alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
En tanto, la Alerta Naranja se activó para:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
¿Qué temperaturas se esperan en CDMX este fin de semana?
El frío también será protagonista. Para este fin de semana se pronostican temperaturas máximas de entre 12 y 14 grados, mientras que las mínimas podrían llegar de -3 a 2 grados Celsius en algunas zonas.
Por el descenso térmico, se activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 28 de noviembre en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
La Alerta Amarilla aplica para Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.
¿Podría nevar en CDMX por la primera tormenta invernal?
Aunque no se espera caída de nieve en la zona urbana, sí existe la posibilidad de aguanieve o nieve en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros de altura.
Entre los puntos donde podría presentarse este fenómeno están el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado.
Si tienes pensado visitar estas zonas durante el fin de semana, toma precauciones, pues el hielo puede volver resbaladizos los caminos y complicar la circulación.
¿Qué hacer ante las lluvias y el frío en CDMX?
Protección Civil recomienda tomar medidas para evitar accidentes y enfermedades:
- Utilizar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura.
- Mantenerse hidratado y usar crema para proteger la piel.
- Evitar circular por caminos con hielo y manejar con precaución.
- Utilizar calzado cerrado, ropa térmica e impermeable en zonas altas.
- No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.
- Resguardar a los animales de compañía en lugares protegidos del frío.
En caso de emergencia, puedes llamar al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a Protección Civil (55 5683 2222).
La recomendación es mantenerse atento a los avisos oficiales, ya que las condiciones del clima podrían complicar los traslados y las actividades al aire libre durante estos días.