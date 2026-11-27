La Ciudad de México tendrá un fin de semana complicado por las lluvias y el descenso de temperaturas. La llegada de la primera tormenta invernal, en combinación con la humedad del océano Pacífico, provocará precipitaciones fuertes entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

Ante este panorama, Protección Civil activó alertas por lluvias y bajas temperaturas en distintas alcaldías, principalmente en el sur y poniente de la capital. Además, en las zonas más elevadas no se descarta la presencia de aguanieve o nieve.

¿Qué días lloverá más fuerte en CDMX?

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las lluvias más intensas podrían presentarse entre la tarde del viernes y la noche del sábado.

Se estima que en el Valle de México se acumularán entre 30 y 60 milímetros de lluvia, mientras que en las zonas altas del sur y poniente podrían superarse los 70 milímetros.

Estas condiciones elevan el riesgo de encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente al circular por zonas susceptibles a estos incidentes.

🔺TARJETA INFORMATIVA🔺 EMITE SGIRPC RECOMENDACIONES ANTE LLUVIAS FUERTES Y DESCENSO DE TEMPERATURAS DURANTE EL FIN DE SEMANA https://t.co/yoFWFYyLSo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

¿Qué alcaldías de CDMX tienen alerta roja y naranja por lluvias?

La SGIRPC activó la Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de noviembre en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En tanto, la Alerta Naranja se activó para:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX este fin de semana?

El frío también será protagonista. Para este fin de semana se pronostican temperaturas máximas de entre 12 y 14 grados, mientras que las mínimas podrían llegar de -3 a 2 grados Celsius en algunas zonas.

Por el descenso térmico, se activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 28 de noviembre en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La Alerta Amarilla aplica para Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

¿Podría nevar en CDMX por la primera tormenta invernal?

Aunque no se espera caída de nieve en la zona urbana, sí existe la posibilidad de aguanieve o nieve en las cumbres que superan los 2 mil 800 metros de altura.

Entre los puntos donde podría presentarse este fenómeno están el Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado.

Si tienes pensado visitar estas zonas durante el fin de semana, toma precauciones, pues el hielo puede volver resbaladizos los caminos y complicar la circulación.

¿Qué hacer ante las lluvias y el frío en CDMX?

Protección Civil recomienda tomar medidas para evitar accidentes y enfermedades:

Utilizar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantenerse hidratado y usar crema para proteger la piel.

Evitar circular por caminos con hielo y manejar con precaución.

Utilizar calzado cerrado, ropa térmica e impermeable en zonas altas.

No utilizar anafres o braseros en espacios cerrados por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Resguardar a los animales de compañía en lugares protegidos del frío.

En caso de emergencia, puedes llamar al 911, a Locatel (55 5658 1111) o a Protección Civil (55 5683 2222).

La recomendación es mantenerse atento a los avisos oficiales, ya que las condiciones del clima podrían complicar los traslados y las actividades al aire libre durante estos días.