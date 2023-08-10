Sospechosos de asesinato de candidato en Ecuador son colombianos, según autoridades

Un sospechoso muerto y otros seis arrestados por el asesinato del candidato presidencial de Ecudor, Fernando Villavicencio son colombianos, dijo el jueves la policía en Quito, mientras se bsuca a los "autores intelectuales" del homicidio.

El crimen, que ocurrió a menos de dos semanas para las elecciones, ha conmocionado al país sudamericano y a la región, y llevó a algunos candidatos rivales a suspender la campaña. La grave situación de violencia ha vuelto a ocupar el debate público en Ecuador. Nueve personas, incluido un candidato a la legislatura y dos policías, resultaron heridas, dijo la fiscalía general.

El sospechoso, que murió a causa de las heridas sufridas en un tiroteo, había sido arrestado previamente por cargos relacionados con armas, dijo el jueves el Gobierno, en tanto que los colombianos detenidos pertenecen a grupos del crimen organizado.

He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

“La Policía Nacional de Ecuador ya tiene las primeras capturas de los presuntos autores materiales de ese execrable hecho y empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales”. Juan Zapata, ministro del Interior. Juan Zapata, ministro del Interior.

No cambia la fecha de las elecciones en Ecuador

El presidente Guillermo Lasso dijo que el crimen fue claramente un intento de sabotear las elecciones, pero que la votación se llevaría a cabo según lo planeado el 20 de agosto, aunque en medio de un estado de emergencia nacional con la fuerza pública movilizada para garantizar la seguridad.

Lasso, que declaró tres días de luto, dijo el jueves que pidió ayuda en la investigación a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y que una delegación llegaría al país en las próximas horas. El FBI confirmó su colaboración.

Estado de excepción en Ecuador

Las Fuerzas Armadas se desplegaron en todo el país y permanecerán así hasta el final del proceso electoral, dijo a periodistas el ministro de Defensa, Luis Lara.

La violencia en Ecuador ha aumentado en los últimos años, especialmente en ciudades a lo largo de las rutas del narcotráfico como Guayaquil y Esmeraldas, donde los ciudadanos dicen vivir con miedo.

Temor por elecciones en Ecuador

La muerte de Villavicencio, que había rechazado anteriormente la posibilidad de suspender la campaña por considerar que sería un acto de cobardía, agudizó la tensión política y la inseguridad en Ecuador.

El hecho ha llevado a algunos votantes a desconfiar de acudir a las urnas el 20 de agosto, lo que dificulta aún más las previsiones para un proceso electoral que parecen inestable.

Las preocupaciones de seguridad, junto con el empleo y la migración, son temas clave en la contienda presidencial.

Lasso, quien convocó elecciones anticipadas en medio de un intento de juicio político en su contra, culpó del aumento de la violencia en las calles y en las cárceles a las luchas internas criminales para controlar las rutas de tráfico de drogas usadas por los cárteles internacionales.

