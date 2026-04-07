Hebei, en el norte de China, impulsa la “ciudad del futuro”

Desde el lanzamiento en 2017 del plan para desarrollar la Nueva Área de Xiong’an, en la provincia de Hebei, en el norte de China, la denominada ciudad del futuro ha ido tomando forma.

Xiong’an asumirá funciones no esenciales para el papel de Beijing como capital del país y contribuirá al desarrollo coordinado de la región Beijing-Tianjin-Hebei. La zona ha atraído inversiones superiores a 1 billón de yuanes, unos 145.000 millones de dólares estadounidenses.

Nueva área atrae la atención internacional

El área urbanizada alcanza unos 215 kilómetros cuadrados y ya se han construido más de 5.300 edificios. El desarrollo de la Nueva Área de Xiong’an también ha atraído la atención internacional.

“Xiong’an es, para mí, un laboratorio donde China prueba a gran escala soluciones ecológicas, bajas en carbono e inteligentes. Realmente queremos cooperar con Xiong’an”, dijo Pierre Mirochnikoff, vicepresidente de la Cámara de Comercio del Benelux.

“Es mi primera vez en Xiong’an y debo decir que, cuando observo la ciudad, veo que fue planificada pensando en el futuro. Para mí, esta ciudad representa lo que significa pensar con visión de futuro, no solo en los próximos dos años, sino realmente a medio y largo plazo”, dijo Michaela Gradener, directora de Investigación y Desarrollo del Eco Planet Green Operations GmbH.

“El distrito de Xiong’an es un ejemplo del rostro moderno de China, que incorpora tecnología inteligente y barrios inteligentes. Esto es algo que también observamos con optimismo, ya que puede aportar más historias de éxito al resto del mundo”, indicó Hussam Husseini, embajador de Jordania en China.

Desde que China anunció sus planes de establecer la Nueva Area de Xiong’an en abril de 2017, ha evolucionado de un proyecto a una ciudad vibrante.

El desarrollo de la Nueva Area de Xiong’an, apodada la “ciudad del futuro” de China, ha entrado en una fase en la que debe atribuirse la misma importancia tanto a su construcción en gran escala como a su propósito de liberar a Beijing de funciones no esenciales para su papel como capital nacional.

Ciudad inteligente y habitable

Xiong’an fue diseñada para ser una ciudad inteligente y habitable, innovadora y verde, y libre de las “enfermedades urbanas”.

El establecimiento de la Nueva Área de Xiong’an ha sido una medida encaminada a resolver los problemas que enfrenta el desarrollo urbano moderno, explorar un modelo de desarrollo óptimo para zonas densamente pobladas y económicamente intensivas, y promover la construcción de ciudades modernas de alto nivel.