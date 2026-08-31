Del “¡fuera Morena!” al “yo no vivo de Morena”: así increparon al hermano de AMLO en Veracruz

“¡Fuera Morena!” fue el grito que se repitió una y otra vez en un restaurante de Coatepec, Veracruz, donde un grupo de comensales increpó este domingo a Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras intentaba salir del establecimiento acompañado de su esposa y su suegra.

Según reportes, la escena ocurrió alrededor de las 5:17 de la tarde en el restaurante de cocina española Mesón Guadalupe, ubicado en la privada de Gonzalo Durán I, en el municipio de Coatepec, una de las ciudades veracruzanas reconocidas como Pueblo Mágico.

VIDEOS: Interceptan a hermano de AMLO y gritan Fuera Morena

Los reclamos comenzaron a subir de tono mientras Arturo López Obrador trataba de abandonar el lugar. Entre las expresiones que lanzaron los comensales se escuchó: “gracias por tener al país en la ruina”, seguido de manera insistente por el grito de “¡fuera Morena!”.

El momento quedó registrado en un video grabado por el periodista xalapeño Saúl Contreras, material que fue proporcionado a Latinus y muestra parte de la confrontación ocurrida dentro del establecimiento.

“Fuera Morena”



Increpan a Arturo López Obrador, hermano de AMLO, en un restaurante de Coatepec, Veracruz pic.twitter.com/zrhiXcbrIr — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 31, 2026

Hermano de AMLO intenta frenar los reclamos

Ante los gritos, Arturo López Obrador intentó responder a quienes lo increpaban y marcar distancia de Morena.

“Gracias señores, yo no vivo de Morena, coño. No saben a qué partido pertenezco”, expresó mientras buscaba continuar su salida del restaurante; sin emabrgo, lejos de disminuir, los reclamos aumentaron y los comensales comenzaron a corear nuevamente: “fuera Morena, fuera Morena, fuera Morena”.

El hermano del expresidente volvió a intentar explicar su postura política.

“Yo no comulgo con mi hermano, soy de otro partido, investiguen”, dijo Arturo López Obrador, de acuerdo con el material difundido.

“Fuera Arturo López Obrador”, el último reclamo al hermano de AMLO

Mientras Arturo López Obrador, su esposa y su suegra se alejaban del sitio, los gritos continuaron.

Una de las comensales lanzó entonces un reclamo dirigido directamente contra el hermano del expresidente: “fuera Arturo López Obrador, hermano del expresidente López Obrador destructor de nuestro país”.

La escena ocurrió en Coatepec, municipio gobernado por Morena, y quedó registrada en video en medio de los reclamos políticos de los comensales.