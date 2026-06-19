Otro hermano de AMLO se acerca a la exoneración; INE no encuentra pruebas en su contra

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila cerrar otro caso que durante años alimentó las sospechas sobre el financiamiento de Morena en sus primeros años de vida.

La Unidad Técnica de Fiscalización propone declarar infundada la denuncia relacionada con la entrega de 160 mil pesos en efectivo que recibió Martín Jesús López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de David León.

El proyecto será sometido a votación del Consejo General este viernes. Si obtiene el respaldo de los consejeros, será la segunda ocasión en que el instituto exonere a un hermano del exmandatario por un caso derivado de los llamados videoescándalos.

El efectivo volvió a convertirse en un muro para la investigación

La autoridad electoral revisó movimientos bancarios, depósitos, retiros y transferencias realizados entre 2014 y 2018.

En total fueron analizadas siete cuentas bancarias de Martín Jesús López Obrador y ocho de David León, además de diversa información financiera para intentar reconstruir el origen y destino de los recursos.

Pese a ello, el proyecto concluye que no existen elementos suficientes para demostrar que ese dinero terminara en las finanzas de Morena o que hubiera servido para beneficiar alguna campaña electoral.

En otras palabras, el INE sostiene que no pudo acreditar la existencia de un esquema de financiamiento paralelo para el partido.

Una historia que revive las promesas de Morena

Las imágenes que dieron origen al expediente fueron difundidas en 2021, aunque los hechos ocurrieron en 2015.

En esos videos aparece David León entregando dinero en efectivo a Martín Jesús López Obrador, cuando Morena apenas consolidaba su estructura política a nivel nacional.

Tras la difusión de las grabaciones, el PAN presentó una denuncia al considerar que esos recursos podían formar parte de un mecanismo irregular de financiamiento para el partido.

La Unidad de Fiscalización también buscó determinar si existió un posible desvío de dinero proveniente del gobierno de Chiapas mediante empresas presuntamente irregulares.

De acuerdo con el proyecto, tampoco se encontraron pruebas que permitieran sostener esa acusación.

Durante la revisión financiera se detectó que Martín Jesús López Obrador registró ingresos por 15.6 millones de pesos y egresos por 15.1 millones entre 2014 y 2018.

Uno de los movimientos que llamó la atención fue el ingreso de 7.8 millones de pesos reportado en una de sus cuentas durante 2016, operación que también fue revisada por los fiscalizadores.

Un desenlace similar al caso de Pío López Obrador

El proyecto recuerda lo ocurrido con Pío López Obrador, quien también fue exonerado por el INE tras una investigación relacionada con la recepción de dinero en efectivo de David León.

Ambos expedientes enfrentaron el mismo obstáculo: seguir el rastro de recursos entregados fuera del sistema bancario.

La autoridad reconoce que, sin evidencia documental que permita conocer el destino final del efectivo, resulta imposible acreditar legalmente que esos recursos beneficiaron a Morena.