Golpe al Cártel de Sinaloa: Hernán Ojeda Elenes, “El Elinge”, se declara culpable por tráfico de fentanilo
“Elinge”, miembro del Cártel de Sinaloa que extraditado en enero, acepta cargos federales tras importar precursores químicos desde China.
Hernán Geovani Ojeda Elenes, conocido como "Elinge", de 48 años y originario de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por cargos de conspiración para fabricar, importar y distribuir fentanilo, así como por la importación ilegal de precursores químicos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el procesado admitió su responsabilidad en la operación de una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa que produjo y envió varias toneladas métricas de fentanilo hacia territorio norteamericano. La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza de distrito Ana C. Reyes, por lo que Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua.
Mexican Fentanyl Manufacturer Pleads Guilty to International Drug Trafficking Offenses— Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 27, 2026
“For years, Ojeda Elenes manufactured and imported enormous quantities of fentanyl often using precursor chemicals obtained from China, which contributed to the opioid epidemic poisoning our…
*Información en desarrollo