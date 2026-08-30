Higinio Martínez será el nuevo presidente del Senado con respaldo de Morena

El senador de Morena, Higinio Martínez, será el nuevo presidente del Senado de la República, luego de recibir el respaldo mayoritario de sus compañeros de bancada durante la reunión plenaria.

La definición se dio después de que los senadores Oscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaron a sus aspiraciones para ocupar la presidencia de la Cámara Alta.

Con ambas declinaciones, Higinio Martínez obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores de Morena para encabezar el Senado.

¿Qué dijo Higinio Martínez tras ser elegido como presidente del Senado?

Luego de recibir el respaldo de sus compañeros de bancada, Higinio Martínez se comprometió a desempeñar el cargo de manera institucional.

El senador también aseguró que buscará otorgar un trato equitativo a todos los integrantes del Senado, una postura que planteó tras ser respaldado para asumir la presidencia.

De esta manera, Martínez llegará a la presidencia de la Cámara Alta con el compromiso de mantener una conducción institucional y con un trato igualitario hacia los senadores.

Oscar Cantón y Manuel Huerta declinan a la presidencia del Senado

La definición de Higinio Martínez ocurrió después de que Oscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara declinaran a ocupar la presidencia del Senado; ambos legisladores habían sido considerados dentro del proceso interno de Morena, pero finalmente decidieron no continuar con sus aspiraciones al cargo.

*Información en desarrollo